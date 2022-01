Ungehalten beim Zahnarzt

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Einen Platzverweis und Hausverbot beim Zahnarzt hat sich ein 41-Jähriger Enkenbacher am Freitag 07.01.2022 eingehandelt. Der amtsbekannte Mann hatte kurz vor Mittag die Zahnarztpraxis aufgesucht, da er Zahnschmerzen verspürte. Als er in der Praxis zunächst einen Fragebogen ausfüllen und Fragen zu seiner Krankenversicherung beantworten sollte, wurde er ausgesprochen ungehalten und aggressiv.

Dieses Verhalten änderte sich auch nach Eintreffen der zur Hilfe gerufenen Polizeistreife nicht, so dass der Arzt die Behandlung des widerspenstigen Patienten ablehnte und ihm ein Hausverbot aussprach. Der renitente Mann musste daraufhin von den Beamten aus dem Haus geleitet werden, allerdings nicht, ohne dass er vorher noch die Zahnarzthelferin beleidigte. Auf den Mann kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu.

Cannabis “Getankt”

Ramstein-Miesenbach (ots) – Der Umstand, dass ein 20-jähriger BMW Fahrer am Samstagabend 08.01.2022 seine Tankrechnung am Autohof nicht zahlt, ruft eine Polizeistreife auf den Plan. Bei einer Überprüfung des jungen Mannes aus Mainz wird festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Cannabis steht.

Bei einer Durchsuchung werden zudem weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Wegen zahlreicher Verstöße hat die Polizei Landstuhl die Ermittlungen aufgenommen. |pilan

Nach Überholmanöver verunfallt

Otterbach (ots) – Bei einem Alleinunfall ist in der Nacht von Freitag auf Samstag 08.01.2022 ein 19-Jähriger leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher war mit einem Beifahrer im Auto auf der Straße von Kaiserslautern nach Otterbach unterwegs. Am Ortseingang überholte er mit stark überhöhter Geschwindigkeit einen anderen Pkw, touchierte dann beim Wiedereinscheren den rechten Bordstein und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

In Folge schoss der Wagen nach links von der Fahrbahn und kollidierte dort mit einer Grundstücksmauer und einem Gartenzaun. Es entstand erheblicher Sachschaden an Fahrzeug und Zaun, die Airbags des Wagens lösten aus. Der Beifahrer blieb unverletzt, der Fahrer aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg wurde zur Sicherheit durch den Rettungsdienst ins Klinikum nach Kaiserslautern verbracht. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden, ein Atemalkoholtest vor Ort war negativ.

Fahrerflucht: Parkendes Auto gestreift

Ramstein-Miesenbach (ots) – Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht, weil am Samstagmittag 08.01.2022 ein Unbekannter in der Landstuhler Straße einen VW Passat (Limousine) beschädigt hat. Der Unfallverursacher streift beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug den parkenden Wagen.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Drogen im Straßenverkehr

Landstuhl (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend werden in der Unteren Eisenbahnstraße bei einem Mercedes Fahrer drogentyp. Auffallerscheinungen festgestellt.

Der durchgeführte Urintest verläuft positiv auf die Stoffgruppe Cannabis. Dem 27-jährigen Fahrer aus Homburg wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. |pilan

Parkendes Auto gestreift

Hütschenhausen (ots) – Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht, weil am Sonntagnachmittag 09.01.2022 ein Unbekannter in der Hauptstraße einen Skoda Oktavia beschädigt hat. Der Unfallverursacher streift beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug den parkenden Wagen und beschädigt den linken Außenspiegel.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Betrunkene Fahrzeugführer

Landstuhl (ots) – Bei Verkehrskontrollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag 09.01.2022 hat es die Polizei wieder einmal mit Fahrzeugführern zu tun, welche sich alkoholisiert hinters Steuer setzen und so sich und auch andere Verkehrsteilnehmer gefährden können. Die Alkoholpegel der 34 bis 55-jährigen Fahrer lagen im Bereich zwischen 0,68 und 0,98 Promille. Die Männer aus dem Kreis Kaiserslautern müssen mit einem Fahrverbot sowie einem saftigen Bußgeld rechnen. |pilan

Kaiserslautern

Einbrecher unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Im Stadtgebiet von Kaiserslautern ist es am Samstagabend 08.01.2022 zu mehreren Einbrüchen gekommen. In der Mannheimer Straße wurde eine unbekannte Person von einem Zeugen beobachtet, als sie sie sich im Eingangsbereich eines Hauses zu schaffen machte. Der Verdächtige flüchtete, durch den Zeugen wurden Hebelspuren an der Eingangstür festgestellt.

Durch die hinzugerufene Kriminalpolizei konnten mehrere Spuren gesichert und der Tatort aufgenommen werden. Ebenfalls noch unbekannte Täter stiegen am selben Abend in eine Kfz-Werkstatt ein. Dort öffneten sie mehrere Schränke und drangen dann in den danebenliegenden Verkaufsraum ein. Auch dort wurden mehrere Schränke aufgebrochen und durchwühlt, bevor die Täter das Objekt wieder verließen. Die Kriminalpolizei nahm auch in diesem Fall die Ermittlungen auf.