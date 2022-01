Witterungsbedingte Einschränkungen im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots) – Aufgrund der starken Schneefälle in der Nacht vom 07.01. auf den 08.01.2022 kam es im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach in den frühen Morgenstunden zu verschneiten Straßen und liegengebliebenen Fahrzeugen. Gegen 05 Uhr musste ein sich in geschlossener Schneedecke festgefahrener LKW an der Auffahrt zur BAB 61, Fahrtrichtung Süden abgesichert werden.

Mit Hilfe der Autobahnmeisterei konnte die Auffahrt freigeräumt werden und der Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen. Ihre Fahrt nicht fortsetzen können aktuell 7 LKW, welche sich auf der K 41 zwischen Genheim und Waldlaubersheim aufgrund der Schneemassen festgefahren haben. Die Fahrer hatten die BAB aufgrund einer dort ebenfalls vorherrschenden Verkehrsbeeinträchtigung verlassen und blieben in einer Senke wegen schneeglatter Fahrbahn stecken.

Am Samstagmittag 08.01.2022 versuchte die Straßenmeisterei mit Räum- und Streumaßnahmen, sowie eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Bad Kreuznach mittels Verkehrsleitmaßnahmen den Verkehrsfluss wieder herzustellen.

Weiterhin kam es auf der B 41 Nahe AS Roxheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW auf schneeglatter Fahrbahn in eine Leitplanke rutschte. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Auf glatter Straße gegen Beschilderung gerutscht

Bad Sobernheim (ots) – Am Samstagmorgen 08.01.2022 kam es gegen 08:30 Uhr auf der L233 zu einem Alleinunfall auf winterglatter Fahrbahn. Eine 64-jährige Fahrerin eines Toyota war auf der Landstraße 233 von Steinhardt kommend in Richtung Bad Sobernheim unterwegs. Kurz vor dem Ortsschild wollte die 64-Jährige ihr Fahrzeug noch vor der dortigen Fahrbahnverengung zum Stehen bringen.

Da dieser Streckenabschnitt vereist war, zeigte das eingeleitete Bremsmanöver nur wenig Wirkung, sodass der Toyota gegen die Beschilderung der Fahrbahnverengung rutschte. Es entstand am Toyota und dem Verkehrsschild leichter Sachschaden. Gegen die Fahrerin musste ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Bischheim (ots) – Am Samstag 08.01.2022 kam es gegen 11:38 Uhr auf der L386 zwischen Rittersheim und Bischheim zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge. Durch das Herabfallen eines Tannenbaums von einem vorausfahrenden in Fahrtrichtung Bischheim fahrenden PKW-Gespanns mussten mehrere nachfolgende Verkehrsteilnehmer eine Gefahrenbremsung durchführen, wodurch es zu einem Auffahrunfall kam.

In diesem Zusammenhang wurden eine 30-jährige Fahrzeugführerin, deren 8-jährige Beifahrerin sowie eine 26-jährige Fahrzeugführerin und deren 29 jähriger Beifahrer leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren infolge der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L386 halbseitig gesperrt. Insbesondere werden Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt unmittelbar hinter dem PKW-Gespann befanden, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen – Vollsperrung der B41

Bad Kreuznach (ots) – Am Samstagabend 08.01.2022 gegen 18:20 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem PKW den linken Fahrstreifen der B41 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. An der Anschlussstelle Weinsheim fuhr ein 22-Jähriger ebenfalls mit seinem PKW auf die B41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach auf. Dieser wechselte unmittelbar nach dem Auffahren vom Beschleunigungsstreifen über den rechten Fahrstreifen ebenfalls auf den linken Fahrstreifen.

Beim Fahrstreifenwechsel übersah er den von hinten herannahenden PKW des 21-Jährigen. Eine Kollision der beiden Fahrzeuge konnte nicht mehr vermieden werden. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde niemand der beiden Unfallbeteiligten verletzt.

Aufgrund herumliegender Trümmerteile der beiden PKW musste die B41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Sponheim abgeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Kirn (ots) – Am Mittwoch 05.01.2022 gegen 23:05 Uhr wurde in der Bahnhofstraße von Kirn ein E-Scooter Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde die Fahrtauglichkeit des 35-jährigen Fahrers überprüft. Hierbei konnten durch die Beamten Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum festgestellt werden.

Ein durchgeführter Urintest reagierte im Folgenden positiv auf die Substanz Amphetamin. Dem Fahrer wurde folglich die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Fahrer von Fahrbahn abgekommen

Gemarkung Heinzenberg (ots) – Am Samstag 08.01.2022 kamen ein 24-jähriger BMW-Fahrer und seine Insassen aus dem Landkreis Kusel mit einem leichten Schrecken davon. Von Heinzenberg kommend befuhr der 24-Jährige gegen 10:15 Uhr die B421 in Richtung Kellenbach als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und leicht mit der Leitplanke kollidierte.

Während die Leitplanke schadensfrei blieb, musste der Unfallverursacher an seinem PKW einen Sachschaden im vierstelligen Bereich verzeichnen. Zudem muss sich der Fahrer nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.