Vandalismus in Friedhofskapelle (siehe Foto)

Flonheim (ots) – In der Nacht von Freitag 07.01.2022 ab 12 Uhr auf Samstag 08.01.2022 um 08 Uhr drangen unbekannte Täter in die Friedhofskapelle am Flonheimer Friedhof ein. In selbiger wurde im Toilettenbereich ein Waschbecken zerbrochen. Ferner wurden in der Kapelle scheinbar wahllos Spiegel zerstört, eine Wasserleitung und mehrere Gegenstände stark beschädigt.

Die unbekannten Täter hinterließen in der Friedhofskapelle eine Schneise der Verwüstung. Die Polizei Alzey bitten um Hinweise. Wer verdächtige Wahrnehmungen rund um den Friedhof gemacht hat meldet sich bitte unter 06731/9110.

Worms

Verkehrsunfall – Diesel läuft nach Unfall aus

Worms (ots) – Am Freitag 07.01.2022 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine größere Menge Diesel auslief. Ein 30-jähriger Lastkraftwagenfahrer wollte auf einem Firmengelände in der Alemannenstraße in Worms rangieren, wobei der Tank des Fahrzeuges aufsetzte und hierdurch aufriss.

Der gesamte Tankinhalt lief infolgedessen aus. Glücklicherweise floss das Diesel in ein firmeneigenes “Auffangbecken”, wodurch keinerlei Treibstoff in das Erdreich oder umliegende Gewässer gelangte.