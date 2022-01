Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte, Beleidigung pp.

Oppenheim (ots) – Am Samstag 08.01.2022 gegen 20.10 Uhr wird über Notruf eine Schlägerei am Bahnhof in Oppenheim gemeldet. Der Sachverhalt stellt sich nach ersten Ermittlungen folgendermaßen dar: 4-5 männliche Täter haben einen zurzeit unbekannten jungen Mann im “Schwitzkasten” aus einem Zug gezogen und körperlich auf ihn eingewirkt. Ein 17-jähriger Oppenheimer befand sich vor Ort und wurde von den Beschuldigten erst angesprochen und dann ebenfalls geschlagen und getreten.

Durch die Martinshörner der alarmierten Funkstreifen wurden die Täter aufgeschreckt und flüchteten. Mehrere Tatverdächtige konnten in der Nähe angetroffen und die Personalien festgestellt werden.

Es handelt sich um männliche Personen zwischen 15 und 31 Jahren mit Wohnsitz in Dienheim, Dexheim, Nierstein und Budenheim. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden tätlich angegangen und auf das Übelste beleidigt. Entsprechende Strafanzeigen werden gefertigt.

Die Polizeiinspektion Oppenheim sucht hierzu unter der 06133-9330 zum einen den noch unbekannten Geschädigten, der aus dem Zug geholt wurde und zum anderen Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Vorkommnissen machen können.

Verkehrsunfall mit verletzter Person, Raser beteiligt (siehe Foto)

A63/Wörrstadt (ots) – Am Samstag 08.01.2022 kam es gegen 11:22 h auf der A 63 in Richtung Alzey ca. 1000 m vor der Anschlussstelle Wörrstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrer eines PKW Seat aus Mainz befuhr nach Angaben eines unbeteiligten Zeugen den linken Fahrstreifen, um einen LKW zu überholen. Ein bereits zuvor auffällig gewordener Raser mit einem grau/silbernen VW Touran versuchte vermutlich, den 21-jährigen rechts zu überholen.

Hierbei kam der Seat ins Schleudern und querte die Fahrbahn. Der Seat kam nach Aufprall in die rechten Leitplanken quer zur Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Dessen Fahrer wurde hierbei vermutlich leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der VW-Fahrer setzte die Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Bereits vor dem Unfall war der VW durch hohe Geschwindigkeit und Drängeln auffällig geworden.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 8.000 EUR. Die Autobahnpolizei Heidesheim sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den VW Touran oder den genauen Unfallhergang geben können.

Versuchter Straßenraub – Fußgänger angegangen und geschlagen

Bingen-Büdesheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 08.01.2022 gegen 01:00 Uhr befand sich ein junger Mann zu Fuß auf dem Nachhauseweg in Bingen. In der Ortslage BI-Büdesheim in der Saarlandstraße wurde er von zwei entgegenkommenden Männern angesprochen und nach Geld befragt. Hierbei wurde er gegen eine Hauswand gedrückt. Einer der beiden Täter schlug ihm außerdem in den Bauch. Der 18-Jährige konnte sich dann losreißen und flüchten.

Die Täter entfernten sich danach ohne Beute in Richtung Bingen-Innenstadt. Die jungen Männer im Alter zwischen 20-30 Jahren waren dunkel gekleidet und trugen eine Kapuze. Außerdem befand sich eine weitere Person auf einem Fahrrad in der Nähe der Täter.

Dieser spielte jedoch im Tatgeschehen keine Rolle. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurden mehrere Personenkontrollen durchgeführt. Ob es sich bei einer der Personen um einen Täter handelt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen.

Geldautomat in Gensingen gesprengt

Gensingen (ots) – Gegen 04:00 versuchten mehrere unbekannte Täter die Geldautomaten der Volksbank in Gensingen zu sprengen. Das alleinstehende Bankgebäude wurde dabei erheblich beschädigt. Geld konnten die Täter nicht erbeuten. Sie traten sehr Wahrscheinlich die Flucht mit einem silberfarbenen BMW in Richtung Trier an.

Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei (06131-653635)in Verbindung zu setzen.

2x Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Dalheim (ots) – Am Freitag 07.01.2022, gegen 19 Uhr befuhr ein zurzeit unbekannter Kfz.-Fahrer von Weinolsheim kommend, die Weinolsheimer Straße in Dalheim in Fahrtrichtung Ortsmitte. Hierbei überfuhr er eine angelegte Fahrbahnverschwenkung auf Höhe der Hausnummer 26 und beschädigte ein Straßenschild (rot/weiß schraffiert).

Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zurück blieb ein Schaden von ca. 200 Euro. Nach vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteilen könnte es sich bei dem verursachenden Kfz. um einen “VW-Bus”, Typ T5 gehandelt haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133-9330.

Bodenheim (ots) – Am Donnerstag 06.01.2022, um 19 Uhr befuhr ein 54-jähriger Nackenheimer mit seinem Pkw die L 413, aus Richtung B 9 kommend, in Richtung Wormser Straße. In der Kurve (ca. 60 Meter von der Wormser Straße entfernt) kam ihm ein Pkw auf seiner Seite entgegen, so dass es einen Zusammenprall der Außenspiegel gab.

Der Unfallverursacher entfernte sich direkt unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Fremdschaden von ca. 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133-9330.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Selzen (ots) – Am Sonntag 09.01.2022 um 04.37 Uhr wurde von einer Anwohnerin ein sehr lauter Schlag/Geräusch wahrgenommen und mitgeteilt, dass ein Pkw gegen eine Hauswand gefahren sei.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die eingetroffenen Polizeibeamte konnte festgestellt werden, dass ein 31-jähriger Mann aus Selzen in Verdacht steht, mit seinem Pkw die Gaustraße in Selzen, aus Richtung Köngernheim kommend, befahren zu haben und aufgrund regennasser Fahrbahn und Alkoholeinwirkung in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand und Straßenlaterne geprallt zu sein.

Ein Atemalkoholtest ergab deutlich über 1 Promille. Nach Entnahme der erforderlichen Blutprobe durch einen Arzt wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.500 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Die Polizeiinspektion Oppenheim sucht Zeugen unter der 06133-9330, die sachdienliche Angaben machen können.

Milchautomatenaufbrüche in der Rheinallee

Bodenheim (ots) – Der 36-jährige Geschädigte aus Bodenheim meldete folgenden Sachverhalt: Er hat auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen ein Gebäude, in welchem mehrere Milchautomaten frei zugänglich aufgestellt sind. Durch Geldeinwurf kann man rund um die Uhr Milch erwerben.

Im Zeitraum von 08.01.22, 22.15 Uhr und 09.01.22, 02.15 Uhr betraten zurzeit unbekannte Täter das beschriebene Gebäude und hebelten mehrere Milchautomaten auf, um an das darin befindliche Geld zu gelangen. Es wurde ein zweistelliger Geldbetrag entwendet. Der entstandene Schaden hingegen beläuft sich schätzungsweise auf ca. 1.000 Euro.

Noch im Rahmen der Tatortaufnahme bemerkte der Geschädigte, dass in dem Abstellraum unmittelbar neben dem Automatenraum ein Fenster aufgehebelt wurde, das definitiv zuvor geschlossen gewesen war. In dem Raum wurde eine Kommode geöffnet und durchsucht, jedoch nichts Brauchbares entwendet. Die Polizeiinspektion Oppenheim sucht unter der 06133-9330 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Sachbeschädigung durch Graffiti von Impfgegnern

Bingen-Bingerbrück (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 08.01.2022 beschmierten unbekannte Täter die Gebäudefront des Stadtteilzentrums in Bingerbrück großflächig mit Anti-Impf-Schriftzügen. Am Folgetag fand in den städtischen Räumlichkeiten eine Corona-Impf-Aktion statt. Offensichtlich beabsichtigte man, die Veranstaltung zu beeinflussen.

Der Sachschaden am Gebäude dürfte sich im höheren dreistelligen Bereich befinden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bingen in Verbindung zu setzen.