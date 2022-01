Geldschulden führen zu Auseinandersetzung im Hausflur

Germersheim (ots) – Am Freitagabend 07.01.2022 gegen 19 Uhr wurde der Polizei Germersheim eine Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten in einem Mehrfamilienhaus im Römerweg in Germersheim mitgeteilt. Durch die Beamten konnten vor Ort 4 Männer angetroffen werden.

Während der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Auseinandersetzung wohl Geldschulden zwischen den Beteiligten zu Grunde lägen, die letztlich in einem wechselseitigen Angriff ausarteten. Die Männer erlitten leichte Verletzungen.

Bei einem Beschuldigten wurde ein Schlagring aufgefunden, der bei der Schlägerei jedoch nicht zum Einsatz kam. Dieser wurde sichergestellt. Die Beamten leiteten gegen die Personen Strafverfahren wegen Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Einbruch in Busunternehmen

Germersheim (ots) – Zwischen dem 06.01.22 um 19:15 Uhr und dem 07.01.22 um 06:10 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in das Geschäftsgebäude eines Busunternehmens in der Rheinsheimer Straße in Germersheim ein und entwendeten Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de. entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Schwegenheim (ots) – Im Verlaufe einer Verkehrskontrolle am Samstag 08.01.2022 um 10.30 Uhr in der Hauptstraße, zeigte ein 44-jähriger Armenier seinen armenischen Führerschein vor. Allerdings ist Mann bereits seit 2019 in Deutschland wohnhaft und hätte seinen Führerschein umschreiben lassen müssen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

Germersheim (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle in der Zeppelinstraße am 09.01.2022 gegen 03 Uhr, zeigte ein 22-jähriger PKW-Führer typische Auffälligkeiten, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Der junge Mann musste mit zur Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde ihm bis auf Weiteres untersagt.

Betrunken am Steuer

Kandel (ots) – Am 07.01.2022 wurde um kurz nach 20:30 Uhr eine 52-jährige PKW Fahrerin zwischen Kandel und Hatzenbühl kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,45 Promille. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.