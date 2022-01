Raubüberfall auf Café

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am 07.01.2022 gegen kurz vor 21:30 Uhr betrat ein männlicher dunkelgekleideter Täter ein leeres Café in der Rheingönheimer Straße in Ludwigshafen und forderte von der allein anwesenden Bedienung unter Vorhalt eines Messers Geld. Ihm wurde der Bediengeldbeutel mit dreistelligem Bargeldinhalt ausgehändigt.

Der Täter flüchtete darauf unerkannt zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Wer Angaben zum Sachverhalt oder dem flüchtigen Täter machen kann möchte sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0621/963-2773 in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Freitag 07.01.2022 gegen 10:05 Uhr in der Leuschnerstraße. Eine 52-jährige PKW-Fahrerin bog von der Leuschnerstraße nach links in die Bremserstraße ab.

Hierbei übersah sie eine von rechts kommende und bevorrechtigte 28-jährige PKW-Fahrerin, welche die Leuschnerstraße in Richtung Goerdelerplatz befuhr. Beide Frauen wurden leicht verletzt und vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000 EUR.

Sachbeschädigungen an KFZ

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Nacht von Freitag 07.01.2022 auf Samstag 08.01.2022, kam es im Bereich Bessemerstraße zu zwei Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Der oder die Täter beschädigten hierbei die Außenspiegel von zwei geparkten Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand. Durch einen namentlich bekannten Zeugen konnte gegen 00:44 Uhr eine männliche Person bei der Tatausführung beobachtet werden.

Weitere Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Pfingsweide (ots) – In der Nacht des 07.01.2022 auf den 08.01.2022 kam es am Brüsseler Ring 5 in Ludwigshafen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der in Queraufstellung geparkte PKW des Geschädigten wurde am rechten Außenspiegel beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 EUR entstand. Der Schadensverursacher beschädigte den PKW wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken, anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Gefährdung des Straßenverkehrs mittels E-Scooter

Ludwigshafen-Innenstadt (ots) – In der Nacht auf Freitag 07.01.2022 gegen 04:30 Uhr, verunfallte der Fahrer eines E-Scooters in der Kaiser-Wilhelm-Straße, indem er in das Schaufenster eines Geschäfts stürzte und dieses zerbrach. Im Verdacht, den E-Scooter geführt zu haben, stehen zwei 21- und 23-jährige Beschuldigte, welche sich bezüglich der Fahrer- und eventuellen Mitfahrereigenschaft gegenseitig belasteten.

Beide Männer waren alkoholisiert, weshalb ihnen zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen wurde. Durch die Beamten wurde weiterhin festgestellt, dass das Versicherungskennzeichen des E-Scooters abgelaufen war. Da sich einer der Männer an den Glassplittern der Scheibe verletzt hatte, wurde er in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Zur abschließenden Klärung der Fahrer- und Mitfahrereigenschaft werden sachdienliche Hinweise durch die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email unter der Adresse piludwigshafen@polizei.rlp.de erbeten.

Einbruch in Bürogebäudekomplex

Ludwigshafen-Innenstadt (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag 07.01.2022, 17 Uhr bis Samstag 08.01.2022, 09:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäudekomplex in der Pfalzgrafenstraße, an der Ecke zur Rheinallee in Ludwigshafen.

Hierdurch entstanden diverse Beschädigungen und die Räumlichkeiten wurden durch den oder die Täter durchsucht. Zum Wert des entwendeten Gutes und der Gesamtschadenshöhe liegen noch keine verlässlichen Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email unter piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

E-Scooter-Fahrer im Visier

Kirrweiler/Edenkoben (ots) – Am Freitagnachmittag 07.01.2022 wurden durch Beamte der Polizei Edenkoben gleich 2 E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Zunächst fiel am Bahnhof in Kirrweiler ein 23-Jähriger auf, weil an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Mann außerdem zu, in letzter Zeit öfter Marihuana konsumiert zu haben.

Ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde im Industriegebiet in Edenkoben kontrolliert. Er machte sich dadurch auffällig, dass er seinen E-Scooter zunächst schob und außer Sichtweite der Beamten (dachte er zumindest) weiterfuhr. Da auch bei ihm Auffälligkeiten festgestellt wurden, welche auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf die Stoffgruppe Cannabis.

Beide Fahrzeugführer wurden zur Dienststelle verbracht, wo ihnen von einem Arzt eine Blutprobe genommen wurde. Sie müssen sich nun in den entsprechenden Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren verantworten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass E-Scooter bei der Nutzung im öffentlichen Verkehrsraum mit einem gültigen Versicherungskennzeichen ausgestattet sein müssen. Außerdem gelten für E-Scooter die gleichen Promillegrenzen wie beim Autofahren.