Mitarbeiterinnen einer Spielothek beleidigt und bedroht

Speyer (ots) – Ein bislang unbekannter Mann wurde in der Nacht zu Sonntag 09.01.2022 gegen 01.30 Uhr von 2 Mitarbeiterinnen einer Spielothek in der Karl-Spindler-Straße aufgefordert eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, woraufhin er die beiden Damen in unflätiger Art und Weise zunächst lautstark beleidigte und ihnen schließlich damit drohte sie zu schlagen.

Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte er sich unerkannt von der Örtlichkeit. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Mann oder zu einem möglicherweise von ihm genutzten Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der Tel: 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Unter Drogeneinfluss Fahrzeug geführt

Speyer (ots) – Am Samstag 08.01.22 wurde ein 46-jähriger Mann mit seinem Pkw aufgrund eines Abbiegefehlers in der St. Germann-Straße in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer welcher keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, die Fahrerlaubnis entzogen bekam und sein VW-Passat kein Versicherungsschutz hatte.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Opiate. Der Mann wurde auf die Polizeidienststelle nach Speyer gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Versuchter räuberischer Diebstahl

Speyer (ots) – Am Freitag 07.01.2022 in der Zeit von 13:15-13:20 Uhr stellte eine 34-jährige Frau ihr Fahrrad vor ihrem Anwesen “Am Woogbach” in Speyer ab. Die Frau schloss sowohl die Eingangstür als auch die Kellertür auf, um ihr Fahrrad dort unterzustellen. Als sie nach kurzer Zeit zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Fahrrad weg war. In unmittelbarer Nähe konnte sie einen Mann erkennen, welcher mit ihrem Fahrrad fuhr.

An der Kreuzung Obere Langgasse Ecke Schützenstraße in Speyer konnte sie den Täter stellen. Der Täter stieß die Frau samt Fahrrad um und flüchtete. Die Geschädigte erlitt Schürfwunden am Knie und an der Hand.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 160 cm groß, 25-30 Jahre, blonde kurze Haare. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Er hatte einen Oberlippenbart und sprach mit osteuropäischem Akzent.

Wer weitere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der Tel: 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Falschfahrer auf der B9 – Zeugenaufruf

Speyer (ots) – Am Fraeitag 07.01.2022 in der Zeit von 21:35-21:42 Uhr wurde ein Falschfahrer auf der B9 kommend von Ludwigshafen in Richtung Germersheim gemeldet. In der Folge kam es in Höhe der Ausfahrt Speyer West beinah zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 45-jähriger Mann konnte sein Auto noch reflexartig nach rechts lenken. Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge berührten sich.

Der Falschfahrer soll außerdem mit der Beifahrerseite an die Leitplanke gefahren sein. Der bisher unbekannte Fahrer soll mit einem VW-Golf (älteres Modell) und Heidelberger Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Insgesamt gingen 17 Notrufe bei der Polizei Speyer als auch bei der Polizei Schifferstadt ein.

Zeugen die in der Zeit auf der B9 Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Fahrer oder Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Speyer unter der Tel: 06232/1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Versuchter Trickdiebstahl

Speyer (ots) – Am Samstagvormittag 08.01.2022 gegen 10.45 Uhr, wurde eine 76-jährige Frau in der Fußgängerzone/Hellergasse, von einem fremden Mann angesprochen und darum gebeten, ihm Münzgeld zu wechseln. Während sie im Portemonnaie nach Wechselgeld suchte legte der Mann ein Faltblatt über ihre Hände und ihr Portemonnaie, was die Dame sofort stutzig machte und einen bevorstehenden Trickdiebstahl vermuten ließ. Sie zog ihre Hände samt Geldbeutel weg, woraufhin sich der Mann schnell entfernte.

Täterbeschreibung:

Er hatte kurze schwarze Haare und trug einen grauen Pullover mit Jeans. Gepflegtes Äußeres, war ca. 30 Jahre alt und ca. 1,85 groß. Er sprach Deutsch mit vermeintlich osteuropäischem Akzent.

Zeugen die in der Fußgängerzone Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Speyer unter der Tel: 06232/1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Generelle nützliche Hinweise auch zum Thema Diebstahl und wie sich vor den verschiedenen Tricks von Betrügern und Dieben schützen können wurden ihnen von ihrer Polizei zusammengestellt und finden sie unter www.polizei-beratung.de.