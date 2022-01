Mit getuntem Roller erwischt

Limburgerhof (ots) – Ein Anwohner meldete am Samstag 08.01.2022 gegen 16.30 Uhr einen Jugendlichen, der in der Speyerer Straße ohne Helm mit einem Roller herumfahren würde. Im Bereich des Bahnhofs konnte durch die entsandten Polizeibeamten ein 16-Jähriger neben einem Roller stehend angetroffen werden. Dieser räumte das Fahren ein.

Bei der näheren Kontrolle stellte sich heraus, dass an der Variomatik manipuliert wurde und ein nicht zugelassener Sportauspuff verbaut war, womit der Roller eine Geschwindigkeit bis 80 km/h erreichen konnte. Des Weiteren war der Roller nicht zugelassen und der Jugendliche nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

Den jungen Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz und ein Verfahren wegen Zulassungsverstoßes. Auch die Führerscheinstelle bekommt eine entsprechende Mitteilung, was zu einer Führerscheinsperre beim Beantragen eines Führerscheines führen kann. Da der Jugendliche minderjährig ist, wurden auch die Erziehungsberechtigten von den Verfahren in Kenntnis gesetzt.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Neuhofen (ots) – Am Donnerstagnachmittag 06.01.2022 gegen 15:40 Uhr, fuhr ein 86-jähriger PKW-Fahrer die Speyerer Straße in Richtung Ortsausgang. Beim Abbiegen in die Straße “Am Schlittweg” missachtete der PKW-Fahrer den Vorrang eines entgegenkommenden 67-jährigen Radfahrers und stieß mit diesem zusammen.

Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer, welcher einen Helm trug, nur leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Betrunken Unfall verursacht Dudenhofen, Schillerstraße, 08.01.2022, 22.15 Uhr

Dudenhofen (ots) – Am Samstagabend 08.01.2022 gegen 22.15 Uhr fuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem PKW auf einen ordnungsgemäß geparkten Wagen in der Schillerstraße in Dudenhofen auf und schob diesen hierdurch ca. 50 Meter nach vorne.

Bei der Unfallaufnahme wurde der Grund für den Zusammenstoß offensichtlich: Der Mann wies eine Atemalkoholkonzentration von 2,58 Promille auf.

Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt, es entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von mindestens 10.000 Euro. Dem alkoholisierten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Pkw beschädigt- Täter gesucht

Böhl-Iggelheim (ots) – Im Zeitraum von Freitag 07.01.2022, 12.00 Uhr bis Samstag, 08.01.2022, 12.00 Uhr wurde in der Luitpoldstraße die komplette Beifahrerseite eines geparkten Pkw, Audi A5, Farbe braun, zerkratzt.

Es entstand ein Schaden i. H. v. ca. 1.500 EUR. Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Pkw beschädigt- Verursacher geflüchtet

Limburgerhof (ots) – In der Zeit von Donnerstag 06.01.2022, 20.00 Uhr bis Freitag 07.01.2022, 06.30 Uhr wurde im Bruchweg ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter Pkw, Honda Civic, Farbe schwarz, am linken Außenspiegel beschädigt.

Nach Spurenlage dürfte der Schaden in Höhe von ca. 200 EUR durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht worden sein. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Täterfestnahme nach Diebstahl von Kupferplatten

Maxdorf (ots) – In der Nacht vom 08.01.2022 auf den 09.01.2022, meldete ein Anwohner in der Voltastraße in Maxdorf gegen 00:45 Uhr zwei verdächtige Personen, welche mehrfach mit Sporttaschen zwischen den dortigen Häusern verschwinden und anschließend wieder zu ihrem PKW zurückkehren würden. Die Örtlichkeit wurde durch mehrere Streifenwagen hiesiger Dienststelle angefahren.

Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten zwei männlichen Personen und der besagte PKW festgestellt werden. Im Innern des PKW befanden sich zwei Sporttaschen mit mehreren Kupferplatten. Diese wurden durch die Beamten sichergestellt. Die 31- und 32-jahre alten Täter konnten keine plausiblen Angaben zur Herkunft der Platten machen und wurden vor Ort festgenommen. Die tatsächliche Herkunft des Diebesguts konnte bisher noch nicht abschließend ermittelt werden.