Mehrere Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

Frankenthal (ots) – In der Nacht vom 08.01.2022 auf den 09.01.2022, wurde hiesiger Dienststelle gegen 03:16 Uhr ein beschädigter Stromkasten in der Benderstraße in Frankenthal gemeldet. Der Anrufer gab weiter an, dass er zunächst lautes Gegröle von der Straße gehört habe, bevor dann der Strom in seiner Wohnung ausgefallen sei. Durch die Beamten konnte besagte Stromkasten festgestellt werden. Dieser war offenbar mutwillig beschädigt worden und aufgrund der Beschädigungen nicht mehr funktionsfähig.

Unweit der Einsatzörtlichkeit konnte zudem eine Fußgängerampel festgestellt werden, welche ebenfalls offenbar mutwillig beschädigt wurde. Wenig später wurden hiesiger Dienststelle vier Jugendliche in der Jean-Ganss-Straße gemeldet, welche an den Straßenschildern rütteln und einen Stromkasten beschädigen würden.

Vor Ort konnten vier Heranwachsende im Alter von 15-18 Jahren kontrolliert werden von denen einer die Taten gegenüber den Beamten einräumte. Die Täter wurden im Nachgang an ihre Eltern überstellt und mehrere Strafanzeigen auf hiesiger Dienststelle erfasst. Laut der verständigten Stadtwerke Frankenthal waren von dem Stromausfall ca. 40-50 Haushalte betroffen. Zur Reparatur seien umfangreiche Tiefbauarbeiten nötig.

Der verursachte Schaden beläuft sich demnach auf mindestens 40.000 EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Frankenthal (ots) – Am Samstag 08.01.2022 gegen 08:15 Uhr wurde ein Rollerfahrer samt Roller in der Welschgasse in Frankenthal von einer Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den erforderlichen Führerschein konnte der 34-jährige Fahrer nicht vorweisen.

Durch die Beamten konnte ermittelt werden, dass der Fahrer überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt und eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erfasst.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – In der Nacht vom 07.01.2022 auf den 08.01.2022 wurde in der Industriestraße Frankenthal, Höhe der Unterführung, ein allein verunfallter PKW festgestellt. Der 36-jähriger Fahrer, welcher durch den Unfall leicht verletzt wurde, wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,39 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.