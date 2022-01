Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 09.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Nur Blechschaden und keine Verletzten nach Auffahrunfall

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 08.01.22, gegen 16:20 Uhr, befuhr eine 30-jährige Mercedes-Fahrerin aus Ludwigshafen die Bundesstraße 37 aus Richtung Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Frankenstein. Im Jägertal wollte ein vorrausfahrendes Leichtfahrzeug eines 44-jährigen Bad Dürkheimers nach links abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste dieser bis zum Stillstand abbremsen. Die Mercedes-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den vor ihr fahrenden Pkw Hyundai, eines 29-jährigen aus Kaiserslautern, auf und schob diesen auf das abbiegende Leichtfahrzeug. Es entstand Gesamtsachschaden an den 3 Fahrzeugen in Höhe von 18.000 Euro. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Freinsheim: Bei Fahranfänger Atemalkoholgeruch festgestellt

Freinsheim (ots) – Am Sonntag, 09.01.2022, gegen 01:30 Uhr wurde ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim in Freinsheim von der Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit gab der Fahrer an, Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Diesen erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro und 1 Monat Fahrverbot.

Lambrecht: Fahrzeug mutwillig zerkratzt

Lambrecht/Pfalz (ots) – Am Sonntag, 09.01.2022, um 02:17 Uhr teilte ein Bürger aus Lambrecht/Pfalz hiesiger Polizeidienststelle mit, dass sein geparktes Fahrzeug, welches vor dem Wohnanwesen in der Kirchstraße stand, durch eine unbekannte Person auf der Fahrerseite zerkratzt wurde. Der Geschädigte konnte lediglich eine Person erkennen, welche sich verdächtig an seinem Fahrzeug aufhielt. Weitere Angaben hierzu konnte der Mitteiler nicht machen.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):