Donnersbergkreis: Hinweis für die Besucherinnen und Besucher des Donnersberges

Kirchheimbolanden – Nach den Schneefällen in der Nacht haben am Samstag, 08.01.2022, zahlreiche Menschen nicht nur aus dem Donnersbergkreis, sondern unter anderem auch aus den Regionen Alzey, Ludwigshafen, Frankenthal, Worms, Kaiserslautern, Mainz oder Wiesbaden den Donnersberg besucht. Der Dank der Kreisverwaltung gilt den vielen Gästen, die sich sehr diszipliniert verhalten haben. Damit auch am Sonntag ein schönes Wintererlebnis möglich ist, bittet die Kreisverwaltung die Besucherinnen und Besucher einige Hinweise zu beachten.

„Wir freuen uns sehr, dass Sie die höchste Erhebung der Pfalz erkunden möchten. Nach den Schneefällen in der Nacht haben am Samstag zahlreiche Menschen nicht nur aus dem Donnersbergkreis, sondern unter anderem auch aus den Regionen Alzey, Ludwigshafen, Frankenthal, Worms, Kaiserslautern, Mainz oder Wiesbaden den Donnersberg besucht. Unser Dank gilt den vielen Gästen, die sich sehr diszipliniert verhalten haben. Damit auch am Sonntag ein schönes Wintererlebnis möglich ist, bitten wir Sie folgendes zu beachten:

Nutzen Sie bitte auf dem Berg sowie in den Ortsgemeinden die öffentlichen Parkplätze.

Sollte ein Parkplatz belegt sein, bitten wir Sie, keine Straßen, Zufahrten oder auch private Hofeinfahrten zuzuparken.

Generell gilt: Nicht nur auf dem Berg, auch rund um den Donnersberg gibt es herrliche Ortschaften, von denen es sich aus lohnt, den höchsten Berg der Pfalz zu erkunden – besonders auch für den Fall, sollten auf dem Berg alle Parkplätze belegt sein. Ebenso empfehlen wir die vielen weiteren wunderbaren Orte in unserem herrlichen Donnersberger Land, die zu einem schönen Winterspaziergang einladen, ob in der Verbandsgemeinde Eisenberg, der Verbandsgemeinde Göllheim, der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land oder der Verbandsgemeinde Winnweiler.

Verweisen möchten wir hierbei auch auf den Donnersberg-Touristik-Verband, auf dessen Homepage Sie Empfehlungen für Wanderstrecken im Donnersberger Land finden: www.donnersberg-touristik.de.

„Wir freuen uns, wenn der Donnersberg gerade im Winter ein beliebtes Ausflugsziel für

Menschen auch über unsere Region hinaus ist und wollen ausdrücklich, dass diese den

Berg und die Region drumherum besuchen“, sagt Wolfgang Erfurt, der Erste Beigeordnete des Donnersbergkreises – und fügt an: „Es ist unser ausdrücklicher Wunsch und unser Ziel, dass die Menschen die höchste Erhebung der Pfalz unbeschwert genießen können.

Dafür ist es aber wichtig, dass sich die Besucherinnen und Besucher an die Verkehrsregeln halten. Wenn die Zufahrtsstraße hinauf zum Berg so zugeparkt ist, dass Rettungs- und Räumfahrzeuge nicht mehr auf den Berg kommen, müssen wir leider reagieren. Niemand kann das Risiko eingehen, dass jemandem auf dem Berg etwas passiert, Rettungsfahrzeuge dann aber nicht hochkommen.“

Ein herzliches Dankeschön gilt auch ganz besonders den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Räum- und Streudienste, die dafür sorgen, dass die Strecke zum Berg geräumt

ist.

Informationen zu einem Ad-hoc-Maßnahmenkatalog, den Vertreter der Polizei, der Ortsgemeinde Dannenfels, der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, der Straßenmeisterei, des Donnersberg-Touristik-Verbandes, des Forstes und des Kreises für den Fall erstellt haben, dass es zu erheblichen Verkehrsproblemen am Donnersberg kommt, finden Sie hier: https://www.donnersberg.de/donnersbergkreis/live/Aktuelles/Aktuelles%20aus%20dem%20Kreishaus/2021/Dezember/Winterliches%20Verkehrsaufkommen%20am%20Donnersberg%3A%20Hinweise%20f%C3%BCr%20die%20Besucherinnen%20und%20Besucher