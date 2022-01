Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 08.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Rechts vor Links missachtet, beide PKW nicht mehr fahrbereit

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 07.01.22, gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 19-jährige VW-Fahrerin aus der VG Freinsheim die Straße Am Stadion in Bad Dürkheim und übersah an der Kreuzung Jahnstraße/Am Stadion die von rechts kommende, bevorrechtigte, 23-jährige Peugeot-Fahrerin aus Bad Dürkheim. Es kam zum Unfall. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Der Schaden wird auf ca. 9000 EUR geschätzt.

Erpolzheim: Trunkenheit im Verkehr

Erpolzheim (ots) – Am Donnerstag, 06.01.2022, gegen 13:30 Uhr, wurde ein 40-jähriger Kradfahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim in Erpolzheim von der Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit gab der Fahrer an, Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Lindenberg: Hilferuf endet mit Verlust des Führerscheines

Lindenberg/ Pfalz (ots) – Am 07.01.2022 um 21:26 Uhr teilte eine 32-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Lambrecht mit, dass sie sich in der Hauptstraße in Lindenberg in einer hilflosen Lage befinden würde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass die 32-Jährige zuvor mit ihrem Fahrzeug unterwegs war. Da an dem Fahrzeug letztlich frische Unfallspuren festgestellt werden konnten und diese mit einem wenige Meter von dem Abstellort des Fahrzeuges entfernten Schadenbildes übereinstimmten, ergab sich der Verdacht einer Verkehrsunfallflucht. Zu diesem Umstand kam hinzu, dass starker Atemalkoholgeruch bei der Frau feststellbar war, welcher die hilflose Lage erklärte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille, weshalb dieser im Anschluss in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde.

Die Dame muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):