Ludwigshafen: Stadtnotizen 07.01.2022

Pen & Paper Rollenspiel Treff

Für Fantasybegeisterte ab 18 Jahren bietet das Ideenw3rk, Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, am Samstag, 15. Januar 2022 von 10 bis 15 Uhr einen „Pen & Paper Rollenspiel Treff“. Die Teilnehmenden an diesem Rollenspiel erstellen sich einen fiktiven Charakter und lernen damit neue Welten kennen, schleichen durch dunkle Dungeons, kämpfen gegen Drachen und fliegen Raumschiffe, ähnlich wie beim Spielen an der Konsole oder am PC, jedoch ganz analog mit Papier und Stift. Die Spielleiterin Olga Djancenko führt die Gruppe in das Abenteuer und die Spieler gestalten dieses durch ihre Charaktere. Benötigt werden die eigenen Lieblingswürfel und ein Glücks-Bleistift. Abenteuer, Regelwerk und Charakterbögen gibt es vor Ort. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Der Eintritt ist frei; Information und Anmeldung unter Telefon 0621 504-2608 und auf www.ideenw3rk.de.

Für alle Präsenz-Veranstaltungen der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung.

Mit fast drei Promille Passanten angepöbelt – KVD bringt Mann in Klinik

Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Montag, 3. Januar 2022, einen 62-Jährigen ins Krankenhaus begleitet. In offenbar stark alkoholisiertem Zustand pöbelte er im Stadtteil Mitte unter anderem Passanten an, nachdem ihm der Zutritt zu einem Supermarkt verwehrt worden war. Die Polizei vor Ort hatte den KVD gegen 21.45 Uhr gebeten, für den alkoholisierten Mann Maßnahmen gemäß des Landesgesetzes über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG) zu prüfen. Die Einsatzkräfte begleiteten ihn in eine Klinik, wo ein Atemalkoholtest den Wert von fast drei Promille ergab. Der Mann ließ sich stationär aufnehmen.

Merce Cunningham Centennial

Merce Cunningham Centennial heißt ein dem großen Choreographen gewidmeter Tanzabend, der am Freitag, 21.1., und am Samstag, 22.1.2022, jeweils um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen gastiert.

Der 2009 im Alter von 90 Jahren verstorbene Tänzer und Choreograph Merce Cunningham war Teil der amerikanischen Tanzavantgarde, die die Aufbruchstimmung des modernen Amerika widerspiegelt. Unbeirrt schlug der junge Tänzer in New York seinen Weg ein. Er nahm sich große künstlerische Freiheiten, erfand ein revolutionäres Bewegungsvokabular und bezog viele verschiedene künstlerische Ausdrucksformen und illustre Künstler in seine Arbeiten ein.

Beim Gastspiel des Ballet de Lorraine in Ludwigshafen ist Cunninghams 1968 uraufgeführter Klassiker Rainforest im Bühnenbild von Andy Warhol zu sehen, vom Choreographen selbst als Charaktertanz bezeichnet. Cunningham benutzte Andy Warhols Installation Silver Clouds als Bühnenbild – eine Reihe von mit Helium gefüllten Silberfolien-Kissen schweben über der Szene. Obwohl nur drei Tänzer agieren, scheint dieses Stück von sechs Tänzern getanzt zu werden, von denen jeweils nur drei gleichzeitig sichtbar sind.

Sounddance zählt zu den beliebtesten Choreographien Cunninghams. Er sucht darin den Gegensatz von Einheitlichkeit und Einklang – ihm stand der Sinn nach geordnetem Chaos. Zur kraftvollen, energetischen Musik David Tudors schuf er eine schnelle und lebhafte Choreographie, geprägt durch einen plüschigen goldenen Vorhang des Designers Mark Lancaster.

Das Stück For Four Walls schließlich ist von Cunninghams 1944 nur einmal aufgeführtem Werk Four Walls inspiriert, bei dem John Cage am Piano mitwirkte. In For Four Walls kom¬men Reiselust und Fernweh zum Ausdruck, die wir über die eigenen vier Wände hinaus empfinden. In einem Raum, der von Spiegeln umgeben ist, werden die Grenzen fließend, Unendlichkeit erahnbar.

Preise 47 € / 40 € / 33 € / 26 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Durchfahrt der Berliner Straße wegen Kranarbeiten nicht möglich

Aufgrund von Kranarbeiten am Montagvormittag, 10. Januar 2022, ist die Durchfahrt der Bertliner Straße im Abschnitt zwischen Lutherstraße und Kaiser-Wilhelm-Straße nicht möglich. Wegen des Kraneinsatzes sind entlang des Wilhelm-Hack-Museums auch die Rad- und Gehwege gesperrt. Auf der gegenüberliegenden Seite sind Halteverbotszonen eingerichtet.