Echte Schlägerei oder schlechter Scherz?

Kaiserslautern (ots) – Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist der Polizei am Donnerstagabend aus der Burgstraße gemeldet worden. Nach Angaben des Zeugen seien ungefähr 15 Personen an der Auseinandersetzung in Höhe der Bushaltestelle beteiligt.

Mehrere Streifen rückten aus – konnten aber vor Ort und in der näheren Umgebung keine Schlägerei mehr feststellen. An den Bushaltestellen hielten sich zwar mehrere Personen auf, alle warteten aber offensichtlich auf den nächsten Bus. Von den Beamten angesprochen, gaben alle an, nichts von einer Schlägerei mitbekommen zu haben.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Taschen nicht unbeaufsichtigt lassen

Kaiserslautern (ots) – Eine Frau aus dem Stadtgebiet ist am Donnerstagvormittag in der Innenstadt Opfer eines Taschendiebs geworden. Wie die 71-Jährige gegen Mittag der Polizei meldete, hielt sie sich zwischen 10.50 und 11.10 Uhr in einem Bekleidungsmarkt in der Fruchthallstraße auf. Ihre Handtasche hatte sie im Gepäckfach ihres Rollators abgelegt.

Unbekannte Täter nutzten offenbar einen unbeobachteten Moment und zogen unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche. Damit erbeuteten sie zwar kein Bargeld, aber den Personalausweis, die Bankkarte, Krankenkassenkarte und den Impfpass der Frau.

Die 71-Jährige konnte keine Hinweise auf mögliche Täter geben; es war ihr niemand aufgefallen. |cri

Briefkasten beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Über die Onlinewache ist eine Sachbeschädigung aus der Eisenbahnstraße angezeigt worden. Demnach wurde der Briefkasten einer Firma am vergangenen Sonntag (2. Januar) mutwillig beschädigt.

Nach Angaben einer Firmenmitarbeiterin ist auf der Videoüberwachung des Eingangsbereichs ein älterer Mann zu sehen, der sich am frühen Nachmittag an dem Briefkasten zu schaffen macht und Postsendungen entnimmt. Dabei wurde der Schließmechanismus des Briefkastens beschädigt. Der Schaden wird auf insgesamt mehrere hundert Euro geschätzt.

Erste Befragungen in der Nachbarschaft ergaben keine weiteren Hinweise auf den Täter. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die am Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Verstöße gegen Verkehrsregeln

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Weil er das Rotlicht an Ampeln ignorierte, hat sich ein Fahrradfahrer am Mittwoch 05.01.2022 in Kaiserslautern eine Ordnungswidrigkeitsanzeige eingehandelt. Polizeibeamte beobachteten den Mann, der gegen 12.50 Uhr mit seinem Rad durch die Fruchthallstraße fuhr und in die Spittelstraße abbog. Unterwegs passierte er gleich 3 Rot zeigende Ampelanlagen. Der Senior wurde in der Spittelstraße gestoppt und auf sein Verhalten angesprochen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle auf der B48 ist am Donnerstagnachmittag einem Autofahrer zum Verhängnis geworden. Als Polizeibeamte den 37-Jährigen gegen 15.50 Uhr im Bereich Enkenbach-Alsenborn stoppten, konnte er keine Fahrerlaubnis vorweisen – und gab schließlich zu, dass er gar keine besitzt. Doch nicht nur das: Der Mann zeigte auch drogentypische Auffälligkeiten. Einen Schnelltest vor Ort verweigerte er, kam aber mit zur Dienststelle und ließ sich eine Blutprobe entnehmen. Auf den 37-Jährigen kommt eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu; ob gegen ihn auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird, hängt vom Ergebnis der Blutanalyse ab.

Einen Schnellfahrer hat eine Streife am Donnerstagnachmittag auf der B37 zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer gestoppt. Die Polizeibeamten waren während einer Streifenfahrt auf das Fahrzeug aufmerksam geworden, weil es stadtauswärts deutlich zu schnell fuhr. So vergrößerte sich im 50er-Bereich der Abstand zum vorausfahrenden Pkw immer mehr – und erst bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h konnte der Abstand gleich gehalten werden. Als sich die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 änderte, erhöhte der Fahrer seine Geschwindigkeit auf etwa 120 km/h. Der Streifenwagen folgte dem Wagen mit dem roten Kennzeichen und konnte ihn kurz vor der Abfahrt Hochspeyer stoppen und auf einem Parkplatz kontrollieren. Auf sein Tempo angesprochen, gab der Fahrer an, er habe sich an seinem Vordermann orientiert. Der 49-Jährige war sich sicher “nicht schneller als 80 km/h” gefahren zu sein. Weil der Mann außerdem für die Fahrt mit den roten Kennzeichen keinen Nachweis vorlegen konnte, muss er mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.

Am späten Donnerstagabend zogen Polizeibeamte in Kaiserslautern einen Autofahrer aus dem Verkehr – der Grund: Der Mann stand unter Drogen. Als die Streife den 27-Jährigen gegen 23 Uhr in der Berliner Straße einer Kontrolle unterzog, fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Einen Urintest lehnte der Mann ab, deshalb musste er zur Blutentnahme mit zur Dienststelle kommen. Die Autoschlüssel wurden anschließend an den Vater des 27-Jährigen ausgehändigt und die Fahrerlaubnis vorläufig sichergestellt. |cri

Kreis Kaiserslautern

Zeugenhinweis führt zu Tatverdächtigem

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Eine Strafanzeige hat sich ein Mann aus dem Landkreis am Donnerstagabend eingehandelt. Der 30-Jährige steht im Verdacht, am späten Abend ein Auto beschädigt und einen Mann bedroht zu haben.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 22 Uhr, dass er in der Bahnhofstraße einen offensichtlich stark betrunkenen Mann beobachtet habe, der an einem geparkten Fahrzeug den Außenspiegel abtrat. Als der den Täter ansprach, habe dieser ihn verbal bedroht.

Aufgrund der Täterbeschreibung konnten Polizeibeamte wenig später einen Mann ausfindig machen, auf den die Beschreibung passte. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss – laut Schnelltest hatte 2,39 Promille “intus”. Seine Begleiterin bestätigte, dass sie kurz zuvor zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs waren. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Einbrecher erbeuten mehrere tausend Euro

Hochspeyer (ots) – Einbrecher sind in der Nacht zum Donnerstag 06.01.2022 in der Nelkenstraße in ein Wohnhaus eingestiegen. Die Diebe erbeuteten mehrere tausend Euro. Vermutlich kamen die Täter durch den Garten. Sie schlugen das Glas einer Terrassentür ein und drangen in das Haus ein. Die Bewohner waren nicht zuhause.

Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume und den Keller, öffneten Schränke und Schubladen. Außerdem machten sie sich an der Garage des Anwesens zu schaffen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen erbeuteten die Unbekannten einen 5-stelligen Geldbetrag. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind in der Nacht zum Donnerstag oder in der Zeit davor Personen oder Fahrzeuge in der Nelkenstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

