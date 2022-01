Brennendes Fahrzeug (siehe Foto)

Worms (ots) – Am Donnerstag 06.01.2022 gegen 16:20 Uhr kam es im Bereich der Klosterstraße in Worms zu einem Polizeieinsatz aufgrund eines brennenden Fahrzeugs. Der Brand war zuvor während der Fahrt im Motorraum des Wagens ausgebrochen. Auslöser hierfür war vermutlich ein technischer Defekt.

Die freiwillige Feuerwehr Worms konnte den Brand schließlich löschen. Bis zur Bergung des Fahrzeugs musste die Klosterstraße für die Dauer von ca. 2 Stunden gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Bewaffneter Banküberfall auf Volksbank Alzey-Worms

Worms (ots) – Am Donnerstagnachmittag 06.01.2022 wurde die Filiale der Volksbank Alzey-Worms in Worms-Herrnsheim Ziel eines Raubüberfalls. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter betrat gegen 17:55 Uhr die Bankfiliale mit einer Schusswaffe und bedrohte die anwesenden Mitarbeiterinnen. Unter Vorhalt der Waffe forderte er Bargeld aus dem Banktresor. Nachdem ihm das Bargeld in eine mitgeführte Papiertüte gepackt wurde, flüchtete er mit dem Geld in unbekannte Richtung.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 cm. Er trug eine Silikonmaske (Gesicht eines Mannes), FFP-2 Maske. Dunkle Bekleidung und Wollmütze sowie schwarze Handschuhe mit farbigen Noppen. Die Schusswaffe war eine schwarze, kleine Pistole. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweistelefon der Kripo Mainz: 06131/653633 oder online über das Hinweisportal der Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Callcenter-Betrug – Wenn falsche Polizeibeamte anrufen

Worms (ots) – Immer wieder gehen bei der Polizei Meldungen über falsche Polizeibeamte ein. Insbesondere Rentnerinnen und Rentner werden Opfer. Die Betrüger erfinden Geschichten, um ihr Gegenüber massiv unter Druck zu setzen, um so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen.

So erging es auch einer 88-jährigen Wormserin am Donnerstag, den 06.01.2022, als diese gegen 15:00 Uhr einen Anruf der vermeintlichen Kriminalpolizei erhielt. Der Täter erklärte, dass Einbrecher in der Nachbarschaft gefasst worden seien und dass die Polizei nun die Wertgegenstände der Dame “in Sicherheit” bringen möchte. Die Geschädigte durchschaute jedoch die Masche, legte auf und verständigte die “richtige” Polizei. Somit konnte weiterer Schaden verhindert werden.

Die Polizei rät: Haben Sie Zweifel an der Echtheit eines solchen Telefonanrufes, beenden Sie das Gespräch und setzen Sie sich mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung.

Kreis Alzey-Worms

Gegen Hauswand gefahren und geflüchtet – Zeugenaufruf

Alzey (ots) – Am Freitagmorgen 07.01.2022, kam es im Zeitraum von 06:45-07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Hauptstraße in Erbes-Büdesheim. Der Unfallverursacher fuhr demnach mit seinem Fahrzeug gegen die Ecke einer Hausfassade in der Hauptstraße, Ecke Grabengasse in Erbes-Büdesheim. Er entfernte sich im Nachgang unerlaubt von der Unfallstelle.

Den Unfallspuren nach, dürfte es sich bei dem flüchtigen Unfallfahrzeug um ein größeres Fahrzeug (LKW oder ähnliches) handeln. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.