Rotlichtverstoß – Wiesbadener fährt ohne gültige Fahrerlaubnis

Mainz (ots) – Am Donnerstagnachmittag 06.01.2022 beobachteten Polizisten gegen 17:00 Uhr, wie ein 58-jähriger Wiesbadener mit seinem Auto das Rotlicht der Ampel an der Einmündung Holzhofstraße/Windmühlenstraße ignorierte. Die Polizisten folgten dem Wiesbadener und führten eine Kontrolle durch.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Führerschein des Mannes aufgrund einer Ordnungswidrigkeit immer noch zur Beschlagnahmung ausgeschrieben war und er somit ohne gültige Fahrerlaubnis fuhr. Zudem lagen mehrere Fahrverbote gegen den 58-Jährigen vor, von denen eines rechtskräftig war. Der Führerschein des Mannes wurde daraufhin beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Mainz-Bingen

Frau fährt mit über 1 Promille Auto – Führerschein beschlagnahmt

Nieder-Olm (ots) – Ein aufmerksamer Bürger teilte der Mainzer Polizei am Donnerstag 06.01.2022 mit, dass er gegen 14:12 Uhr beobachtet habe wie eine Frau beim Verlassen eines Tankstellengeländes in Nieder-Olm fast den Bordstein mit ihrem Ford Focus gestreift hätte. Zuvor hätte sie bereits schwankend an der Kasse gestanden.

Die Polizei konnte die 64-jährige Nieder-Olmerin kurze Zeit später zu Hause antreffen. Gegenüber den Beamten machte sie dort einen sicheren Eindruck. Um die Fahrtüchtigkeit überprüfen zu können, wurde ihr ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, welchen sie jedoch vorerst mit der Begründung, dass sie nach dem Eintreffen zuhause eine Dose Bier getrunken hätte, ablehnte.

Willigte dann aber doch ein. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Für eine Blutprobe wurde die 64-Jährige mit zur Dienststelle genommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Körperverletzung

Bingen (ots) – 06.01.2022, Zehnthofstraße, 14:15 Uhr. – Eine Anzeigerin meldete, dass sie in einem Streitgespräch über die Verkehrsregelung in der Zehnthofstraße als Fußgängerin angefahren worden sei. Die etwa 40-jährige blonde Fahrerin eines blauen Ford Fiesta habe sie aus dem Auto heraus angeschrien und sei dann absichtlich gegen sie gefahren. Die Frau erlitt Schmerzen im rechten Bein. Die Polizei bittet um weitere Hinweise auf die Beschuldigte.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen (ots) – 06.01.2022, Prinzenkopfstraße, 12:55 Uhr. Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden drei Personen kontrolliert, die sich in und an einem abgestellten Mercedes befanden. Bei dem 27-jährigen Mann, der außen am Beifahrerfenster stand, stellten die Beamten verschiedene Drogen sicher. Bei den weiteren sich im Fahrzeug befindlichen Personen verlief die Durchsuchung negativ. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fahrraddiebstahl

Bingen (ots) – 06.01., Hasengasse, 17:45-18:00 Uhr – Einem Mann wurde sein unverschlossenes MTB Cube in der Hasengasse gestohlen.

Wer Hinweise zum Täter geben kann, bitte melden.