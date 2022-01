Türschloss durch Sekundenkleber beschädigt

Bad Bergzabern (ots) – In der Zeit von Dienstag 04.01.22 bis Donnerstag 06.01.22, wurde das Türschloss eines Maklerbüros in der Kurtalstraße mit Sekundenkleber verklebt und dadurch ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro angerichtet.

Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Pritschenwagen beschädigt und geflüchtet

Schweighofen (ots) – In der Hauptstraße auf Höhe Anwesen Nummer 88 streifte in der Nacht von 05.01. auf den 06.01.22, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim im Vorbeifahren einen geparkten VW Pritschenwagen. Der Sachschaden wird auf 1000.- Euro geschätzt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Mit Handy am Steuer

Edenkoben (ots) – Aggressiv und aufbrausend reagierte gestern Abend (06.01.2022, 17.30 Uhr) ein 46 Jahre alter Autofahrer, als er von einer Streife in der Weinstraße auf die Handynutzung während der Fahrt angehalten und kontrolliert wurde. Auf ihn wird ein Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro zukommen. Zudem erhält er einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

Aufgrund seiner Verhaltensweise und seiner niedrigen Aggressionsschwelle wird die zuständige Führerscheinstelle informiert, die die charakterliche Eignung für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr prüfen wird.

Die Polizei warnt: Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück – wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes.