Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Zwei Strafanzeigen, 19 Ordnungswidrigkeiten, 15 Verwarnungen, 6 Mängelberichte sowie 2 Untersagungen der Weiterfahrt waren das Ergebnis mehrerer Kontrollen im Stadtgebiet, die im Zeitraum von Donnerstag 06.01.2022 ab 14:00 Uhr bis Freitag 07.01.2022 um 02:00 Uhr durchgeführt wurden.

Die Geschwindigkeit überwacht wurde von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr in der Burgstraße sowie von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Spaldinger Straße. Bei erlaubten 30 km/h waren in der Burgstraße 15 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Höchstwert lag bei 62 km/h. In der Spaldinger Straße verstießen neun Verkehrsteilnehmende gegen die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Der Schnellste fuhr mit 88 km/h, was ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkt in Flensburg nach sich zieht.

Das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage in der Theodor-Heuss-Straße missachtete ein 25-Jähriger gegen 19:30 Uhr, als er nach links in die Dudenhofer Straße abbog. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmenden kam es hierbei nicht. Der Mann muss mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Ein 29-jähriger PKW-Fahrer transportierte gegen 21:00 Uhr in der Ludwigstraße zwei Kinder im Alter von 2 und 4 Jahren ohne jegliche Sicherung. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt bis die Kinder vorschriftsmäßig gesichert werden konnten. Zudem stellte die Polizeistreife fest, dass er keinen Fahrzeugschein mit sich führte und die Hautuntersuchung seines Fahrzeuges bereits im März 2021 abgelaufen war. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Die Betriebserlaubnis eines VW Golf erloschen ist in der Nacht auf Freitag um 00:40 Uhr in der Ludwigstraße. An dem PKW des 33-Jährigen waren unterschiedlich große Felgen montiert. Der PKW war zudem nicht im Verwendungsbereich der ausgetauschten kleineren Felge aufgeführt. Gegen den Mann aus Karlsruhe wurde ein Ordnungswidrikeitenverfahren eingeleitet und die Zulassungsstelle informiert.

Bei einer Kontrollstelle in der Kurt-Schumacher-Straße am Freitag zwischen 00:15 Uhr und 01:45 Uhr fuhren drei von 30 Fahrzeugen zu schnell. Bei erlaubten 50 km/h lag der Höchstwert abzüglich der Toleranz bei 66 km/h. Zwei weitere Verwarnungen wurden wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes sowie eines nicht mitgeführten Führerscheins ausgesprochen.

Ein 20-Jähriger, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, geriet gegen 01:00 Uhr in die Kontrollstelle. Weil in seinem Fahrzeug zudem der Geruch von Marihuana wahrzunehmen war, durchsuchten die Beamten das Fahrzeug, wo sie eine geringe Menge an Cannabis fanden. Da der Speyerer zudem unter dem Einfluss von Marihuana stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Neben dem Führen eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis, muss er sich auch hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Sicherstellung von zwei Rucksäcken mit mutmaßlichem Diebesgut

Speyer (ots) – Am 31.12.2021 um 07:05 Uhr stellte die Polizei Speyer im Rahmen einer Personendurchsuchung bei einem 18-jährigen Heranwachsenden zwei Rucksäcke mit Inhalt sicher, da es sich bei den Gegenständen um mutmaßliches Diebesgut handelt. Weiterhin wurden bei ihm 0,1 Gramm Amfetamin sichergestellt, weswegen ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Da der junge Mann einem Platzverweis nicht Folge leistete, wurde er in Gewahrsam genommen.

Wer vermisst einen der folgenden Gegenstände, die bei dem 18-Jährigen sichergestellt wurden? Ein grau-roter Rucksack der Marke “Elephant”, ein grün-gelb-grauer Rucksack der Marke “The North Face”, eine schwarze Taschenlampe der Marke “Stubai”, ein Notfallbatterieladegerät der Marke “Kraftpaket”, eine blaue Jacke, eine rote “Nike”-Sporthose sowie ein OC-Pfefferspray mit Aufschrift “MEGA”.

Der 18-Jährige äußerte nur vage, dass er die Gegenstände aus Ludwigshafen habe. Bislang konnte noch keiner der Gegenstände einer Tat zugeordnet werden.

Bilder der sichergestellten Gegenstände sind im Internet unter https://s.rlp.de/Pxiaq abrufbar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.