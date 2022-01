Darmstadt

Jugendeinrichtung von Einbrechern heimgesucht – Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt-Nord (ots) – Am Montag 3.1.2022 sind die Spuren ungebetener Besucher in dem Gebäude einer Jugendeinrichtung in der Pankratiusstraße entdeckt und die Polizei informiert worden. Offenbar hatten sich die Täter Zugang zu dem Gebäude verschafft und nach Beute Ausschau gehalten. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf einen niederen 3-stelligen Betrag.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten eine Lautsprecherbox. Die Tatzeit ist derzeit nicht genau bekannt. In diesem Zusammenhang sucht das Kommissariat 43 in Darmstadt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen (Rufnummer 06151/9690).

Unfallflucht nach verlorener Ladung BAB 5

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag 06.01.2022 gegen 10 Uhr verlor ein Klein-Lkw auf der A 5 zwischen Seeheim und Zwingenberg in Fahrtrichtung Süden während der Fahrt einen ca. 60x40cm großen und unzureichend gesicherten Stein, der von einem anderen Pkw erfasst wurde, so dass es zum Unfall kam. Der Lkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und soll ein dunkelfarbiges Führerhaus gehabt haben. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeiautobahnstation in Darmstadt unter Tel.: 06151 / 8756-0.

Darmstadt-Dieburg

Kripo ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

Reinheim (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus “Auf dem Mühlberg” hat die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten sich die noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen Montag (3.1.) und Donnerstag (6.1.) Zugang zu den Räumen des Hauses verschafft.

Dort durchwühlten sie sämtliche Zimmer, erbeuteten Schmuck und flüchteten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Alkoholisierter Pkw-Führer beschädigt vier Fahrzeuge

Griesheim (ots) – Am Donnerstagabend 06.01.2022 gegen 19:10 Uhr, kam es in Griesheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Pkw teilweise erheblich beschädigt wurden. Ein 23-jähriger Wagenlenker aus Riedstadt kollidierte im Nordring mit dem Pkw eines anderen Verkehrsteilnehmers, der gerade beabsichtigte, am Fahrbahnrand zu parken.

Trotz der Kollision setzte der Riedstädter seine Fahrt ungebremst fort und kam wenige Meter weiter von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er auf das Heck eines geparkten Mitsubishi auf und verunfallte im Anschluss frontal mit einem Baum. Der Mitsubishi wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf seinen geparkten Vordermann, einen Nissan, geschoben.

Auch der Nissan stieß mit einem davorstehenden VW zusammen. Trotz des hohen Sachschadens wurde glücklicherweise niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der verursachende Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Aufgrund dessen erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme seines Führerscheins. Der 23-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Groß-Gerau

Raser berauscht und nicht versichert am Steuer

Kelsterbach (ots) – Einen 18-jährigen Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagnachmittag (06.01.) auf der Bundesstraße 40. Den Beamten fiel der junge Mann zuvor auf, weil er einen Abschnitt der Strecke, auf dem maximal 80 km/h zulässig sind, mit 134 Stundenkilometern passierte.

Rasch fiel den Ordnungshütern zudem auf, dass der 18-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Er räumte anschließend den vorherigen Konsum von Cannabis ein. Weiterhin stellte sich heraus, dass sein Fahrzeug nicht mehr versichert war. Die Autokennzeichen wurden entstempelt und die Fahrzeugpapiere von der Polizei sichergestellt.

Der 18 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun neben Fahrverbot, Bußgeld und Punkten für den Geschwindigkeitsverstoß jetzt auch Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Pflichtversicherungsgesetz.

Auto mit ätzender Flüssigkeit beschädigt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein in der Karlstraße geparkter VW Polo wurde in der Zeit zwischen dem 29. und 30. Dezember von Unbekannten mit einer bislang nicht bekannten Flüssigkeit beschädigt. Der Lack des Fahrzeugs löste sich dadurch zum Teil ab. Wie hoch der entstandene Schaden ist, muss noch ermittelt werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Einbrecher im Erlenweg

Mörlenbach (ots) – Einbrecher drangen im Laufe des Donnerstags (06.01.) in gleich 2 benachbarte Häuser im Erlenweg ein. Ziel der Kriminellen war Schmuck und Geld. Der Diebstahlsschaden liegt bei mindestens 500 Euro. Die Einbrüche wurden am Abend entdeckt. Die Täter schlugen entweder ein Fenster oder die Verglasung der Terrassentür im Gartenbereich ein.

Nahezu alle Zimmer wurden durchsucht und das aufgefundene Diebesgut mitgenommen. Nach ersten Erkenntnisse flüchteten die Täter über die Gärten. Wer im Zeitraum zwischen 9 und 19.30 Uhr im Erlenweg oder den angrenzenden Straßen fremde Personen bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizei (K 21/22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Viernheim (ots) – Viernheim: Am Mittwoch (05.01.) zwischen 16:40 Uhr und 16:55 Uhr befuhr ein 81-jähriger Viernheimer mit seinem Fahrrad die Zwingenberger Straße. Hierbei musste er einem in entgegenkommender Richtung fahrenden PKW ausweichen und kam zu Fall. Durch den Sturz zog sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus versorgt werden.

Der Fahrer des PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400 in Verbindung zu setzen.

