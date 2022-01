Gladenbach – Drogentest abgelehnt

„Nicht die Ablehnung eines Drogen- oder Alkoholtests schützt vor weiteren Maßnahmen, sondern nur das negative Ergebnis eines solchen Tests. Wenn der Test negativ ausfällt, dann haben sich die Verdachtsmomente nicht bestätigt und es gibt für die Polizei keine Gründe mehr, eine Blutprobe zur Feststellung der Fahruntüchtigkeit durch den Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln zu veranlassen.

Genau andersherum sieht es bei der Ablehnung des Tests aus. Ohne diesen Test lassen sich die Verdachtsmomente vor Ort eben nicht ausräumen, sodass nur die Blutprobe bleibt. Klar, der Test ist freiwillig, er dient aber in erster Linie einer möglichen Entlastung vor Ort.“ Die Ablehnung des Tests bewahrt einen 22-jährigen Autofahrer dann wie beschrieben nicht vor der Blutprobe. Zudem untersagte die Polizei die Weiterfahrt.

Aufgrund der sich bei der Kontrolle in der Marktstraße am Montag, 03. Januar, um 22.55 Uhr, ergebenden Hinweise auf einen Drogeneinfluss ordnete die Staatsanwaltschaft Marburg nach Darstellung durch die Polizei die Blutprobe an.

Schweinsberg – Unterstand auf dem Pausenhof beschädigt

Die Polizei Stadtallendorf bittet nach einer Sachbeschädigung an einem Unterstand auf dem Schulhof der Grundschule Schweinsberg um sachdienliche Hinweise. Die Tatzeit liegt zwischen 11 Uhr am Dienstag und 13 Uhr am Donnerstag, 06. Januar. In dieser Zeit ging auf noch unbekannte Weise eine Glasscheibe des Unterstands zu Bruch. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Unfallflucht im Parkhaus – Schwarzer Renault Twingo beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots) – Der bei einer Unfallflucht vorne links beschädigte schwarze Reanult Twingo stand im Parkhaus Erlenring in der Mitte des ersten Parkdecks oberhalb der Zufahrt. Der Unfall passierte am Donnerstag 06.01.2022 zwischen 15.30-17 Uhr, wohl bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. An dem Twingo entstand durch die Kollision eine Delle im Kotflügel vorne links.

Derzeit gibt es weder Zeugenaussagen noch Spuren an der Schadenstelle, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug schließen ließen. Wer hat zur fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, welches zu dem Schaden an dem schwarzen Renault geführt haben könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – 1er BMW verkratzt

Der Besitzer eines schwarzen 1er BMW wurde zum wiederholten Mal Opfer einer Sachbeschädigung an seinem Auto. Diesmal entstand durch das Verkratzen der Beifahrerseite ein Schaden in vermutlich vierstelliger Höhe. Der Pkw parkte zur Tatzeit zwischen 16.40 Uhr am Freitag, 31. Dezember und 08.20 Uhr am Montag, 03. Januar auf dem Parkplatz des Anwesens Eichenhain 12. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Graffiti am Schloss

In der Nacht zum Jahreswechsel 2020 zu 2021 sprühten Graffitisprayer mit weißer und neongelber Farbe gleich mehrere Schriftzüge überwiegend auf eine Nebeneingangstür des Landgrafenschlosses. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinwiese hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Schloss aufgesägt – Rad mitgenommen

Am Montag, 03.Januar, bemerkte ein Zeuge zwischen 05:30 Uhr und 06:00 Uhr einen Mann, der an dem Fahrradständer zwischen dem Kino und einem Gastronomiebetrieb mit einer Säge am Schloss eines Fahrrades hantierte. Kurz danach saß der Mann auf dem kleinen Rad, vermutlich einem BMX-Rad, und fuhr über die Brücke zum Erlenring davon, noch bevor die benachrichtigte Polizei eintraf. Die Fahndung nach ihm blieb erfolglos.

Bis heute liegt der Polizei keine “passende” Anzeige eines Fahrraddiebstahls vor. Aus diesem Grunde steht nicht fest, ob hier ein Diebstahl vorliegt oder ob der Besitzer einfach den Schlüssel seines Schlosses verlegt oder verloren hat. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei entweder den Besitzer des so gelösten Rades sich zu melden bzw. den eventuell bisher nicht gemeldeten Fahrraddiebstahl anzuzeigen.

Der Zeuge konnte den Mann beschreiben: Er war etwa 1,70 Meter groß und zwischen 35-40 Jahre alt. Er hatte einen Parker an und eine Baseballkappe auf dem Kopf.

Zum mitgenommen Fahrrad gibt es kleine weitere Beschreibung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Pedelec an der Brücke zum Südbahnhof gestohlen

Trotz der Anbindung an einen Fahrradständer durch ein Gliederschloss gelang der Diebstahl eines 1.200 Euro teuren Winora Yucatan 8 Coolgray. Die Besitzerin stellte das graue Pedelec am Sonntag, 02. Januar, gegen 08.45 Uhr, in der Straße Am Krekel unter der Überführung zum Südbahnhof ab und um 19.10 Uhr den Diebstahl fest.

Wo ist seit Sonntag ein solches Elektrorad aufgetaucht? Wer kann Hinweise zum Verbleib oder derzeitigen Standort des Rades geben? Wer hat den Diebstahl eventuell beobachtet und kann den mutmaßlichen Täter beschreiben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Auto beschädigt

Nachdem jemand bereits in jüngster Vergangenheit mehrfach die Außenspiegel umklappte, ohne den Wagen dabei zu beschädigen, kam es jetzt doch zu einer Sachbeschädigung. Der betroffene weiße Hyundai i30 parkte zur Tatzeit ordnungsgemäß auf dem Mieterparkplatz des Anwesens Am Amöneburger Tor 11.

Der Täter brach zwischen 14 Uhr am Samstag und 12 Uhr am Montag, 03. Januar, den hinteren Scheibenwischer des Autos ab und stahl dann das Wischblatt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Neustadt – Autos aufgebrochen

Nach dem Aufbruch und dem Diebstahl von Sachen aus mehreren Autos in der Nacht zum Montag, 03. Januar, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Aufgrund der Vorgehensweise und der räumlichen Nähe geht die Polizei hier derzeit von einem Tatzusammenhang aus. Der oder die Täter schlugen jeweils eine Autoscheibe ein und stahlen, was sie im Innenraum sahen oder fanden.

Sie erbeuteten eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten, eine mit Sportklamotten bestückte Sportasche, eine Umhängetasche, eine Daunen- und eine Fleecejacke, sowie ein defektes und unbrauchbares Handy und zwei noch ungeöffnete Pakete mit Weihnachtsgeschenken für Kinder.

Ein Auto parkte in der Königsberger Straße, die anderen bislang bekannten drei Fahrzeuge standen in der Leipziger Straße. Wer hat in der Nacht in Neustadt Beobachtungen gemacht, die mit den Straftaten zusammenhängen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort, Tel. 06692 8936.

Unfallfluchten

Biedenkopf – Verursacher flüchtet trotz Ansprache

Ein 57 Jahre alter Mann Für muss sich demnächst für sein Verhalten nach einem Vorfall am Montag, 03. Januar, gegen 16.40 Uhr, auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Hospitalstraße verantworten. Der Mann steht unter dem Verdacht, mit seiner Autotür gegen die Tür eines danebenstehenden Ford Focus Kombi gestoßen zu sein. An der Tür dieses Kombis entstand dabei ein geringer, aber deutlich sichtbarer Schaden.

Da der Kombi besetzt war, stieg der Insasse aus und sprach den seine Waren einladenden Mann auf den Schaden an. Der wollte keinen Schaden sehen, sodass es nicht zu einer Einigung kam. Die Ankündigung, die Polizei hinzuzuziehen, quittierte der Verursacher dann mit der Aussage: “Bis die kommen, bin ich längst weg!” Der Polizei half anschließend das von dem Fordfahrer mit dem Handy gefertigte Bild vom anderen Auto.

Lixfeld – Auto prallt gegen Pfosten

Nachdem sich bis heute kein Verursacher zur Schadensregulierung meldete und die Ermittlungen bislang erfolglos blieben, bittet die Polizei auf diesem Weg um Hinweise zu einer Unfallflucht. Der Unfall ereignete sich bereits am Donnerstagabend, am 23. Dezember, um 23.19 Uhr, vor dem Anwesen Schelde-Lahn-Straße 24.

Sehr wahrscheinlich auf dem Weg von Hirzenhain nach Frechenhausen kam der Verursacher aus bislang unbekannten Gründen von der Straße ab und prallte gegen einen Begrenzungspfosten im Zugang zum Anwesen. Hinweise auf das verursachende Auto ergaben sich nicht.

Wo steht seit dem 23. Dezember ein Auto mit einem typischen Schaden nach dem Zusammenstoß mit einem Pfosten.

Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

