39-Jähriger bei Straßenraub am Lutherplatz verletzt – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Mitte (ots) – Am Donnerstag 06.01.2022 erstattete ein 39-jähriger Mann Anzeige bei der Kasseler Polizei, weil er am Mittwochabend auf seinem Heimweg am Kasseler Lutherplatz niedergestoßen und beraubt worden war. Bei den Tätern soll es sich um 2 Männer mit schwarzen Sturmhauben gehandelt haben. Das Opfer erlitt bei dem Überfall Verletzungen im Gesicht.

Wie der 39-Jährige aus Kassel gestern in seiner Vernehmung aussagte, hatte er am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr den Lutherplatz auf dem Fußweg parallel zur Lutherstraße überquert. In Höhe der dortigen Grabsteine hatten ihn die Täter von hinten zu Boden gestoßen, ihn dann festgehalten und seine Geldbörse sowie sein Handy weggenommen.

Die Räuber, zu denen er leider keine weitere Beschreibung abgeben konnte, flüchteten in unbekannte Richtung. Weil er nach eigenen Angaben deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stand, ging der 39-Jährige zunächst nach Hause und meldete den Raub erst am nächsten Tag bei der Polizei.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise zur Tat oder auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Verkehrskontrollen durch Revier Süd-West: Autofahrer mit 1,8 Promille gestoppt

Kassel und Baunatal (ots) – Beamte des Polizeireviers Süd-West haben am Donnerstagabend 06.01.2022 und in der vergangenen Nacht mobile Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit in Kassel und Baunatal durchgeführt. Dabei hielten die Polizisten acht Fahrzeuge an und stellten mehrere Verkehrsverstöße, wie in einem Fall Mängel am Pkw sowie zweimal nicht angelegte Sicherheitsgurte, fest. Darüber hinaus stoppten die Beamten am späten Abend in Kassel-Harleshausen einen alkoholisierten Fahrer.

Der 46-Jährige am Steuer eines BMW ohne Kennzeichen war den Polizisten gegen 23:15 Uhr auf der Wolfhager Straße entgegengekommen, woraufhin die Streife augenblicklich wendete und den Wagen anhielt. Sofort schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Einem anschließenden Atemalkoholtest zufolge hatte der Fahrer aus Kassel 1,8 Promille intus, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme auf das Revier begleiten musste.

Da er offenbar auch unter Drogeneinfluss stand, soll die Probe nun auch Aufschluss darüber geben, wie viel Rauschmittel er im Blut hatte. Zu guter Letzt besitzt der 46-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand keinen Führerschein, weshalb er sich nun neben Trunkenheit im Verkehr auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Die Ermittlungen hinsichtlich der fehlenden Kennzeichen dauern an.

