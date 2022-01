Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen – Einbrecher in die Flucht geschlagen

Karlsruhe-Grünwinkel (ots) – Ein aufmerksamer Bewohner erwischte am

Mittwochabend gegen 18:40 Uhr einen Einbrecher in flagranti, als er die Tür des

Nachbarbalkons aufhebeln wollte.

Über die Regenablaufrinne an der Außenfassade des Mehrfamilienhauses in der

Herrmann-Leichtlin-Straße gelangte der Täter auf einen Balkon im ersten

Obergeschoss. Offenbar zerbrach er beim Aufhebeln der Balkontür die darin

befindliche Glasscheibe, was den Zeugen hellhörig werden ließ. Aufgrund dessen

schaute der gewissenhafte Bürger nach dem Ursprung der Lärmquelle, erblickte den

Unbekannten und sprach ihn an.

Der Einbrecher wird von dem Zeugen als zwischen 30 und 35 Jahre alt, 180 cm bis

185 cm groß, mitteleuropäisches Aussehen, das Gesicht glattrasiert und

athletisch-sportlich beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke, eine

schwarze Winterstrickmütze und eventuell Handschuhe.

Durch das vorbildliche Einschreiten des mutigen Nachbarn wurde der Einbrecher

schließlich an der Vollendung seines Vorhabens gehindert. Der Täter sprang rund

fünf Meter tief in den Garten des Wohnhauses und flüchtete in unbekannte

Richtung.

Die Kriminaltechnik sicherte am Tatort diverse Spuren.

Der Sachverhalt weist Parallelen zu einem Vorfall auf, der sich am Montag

zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr ereignet hat. Dort erreichten unbekannte Täter

in der Volzstraße in Mühlburg den Balkon des ersten Obergeschosses über einen

Erdgeschossbalkon. Ob ein direkter Zusammenhang besteht, müssen zunächst die

weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Polizei Karlsruhe bittet um Ihre Mithilfe. Hinweise zum Täter werden vom

Kriminaldauerdienst unter der 0721 666-5555 entgegengenommen.

Karlsruhe – 53-jähriger Mann aus Karlsruhe vermisst – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) – Seit Dienstagabend wird der in Karlsruhe-Beiertheim wohnhafte

53 Jahre alte Rainer B. vermisst. Der Vermisste befindet sich vermutlich in

einer psychischen Ausnahmesituation wobei eine Selbstgefährdung nicht

auszuschließen ist.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen der Kriminalpolizei zum

Aufenthaltsort von Rainer B. blieben bislang ohne Erfolg.

Rainer B. ist etwa 175 cm groß, von schlanker Statur und hat grau melierte, sehr

kurze Haare. Er ist vermutlich dunkel gekleidet und trägt eine Brille. Außerdem

könnte der Vermisste mit einem Hyundai i10, in der Farbe Weiß mit Karlsruher

Zulassung unterwegs sein.

Fotos des Vermissten und dessen Fahrzeugs sind unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/

Wer Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Mannes oder dem gesuchten Fahrzeug

geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721

666-5555 zu melden.

Karlsruhe – Zwei Tatverdächtige nach mutmaßlichem Raub festgenommen – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Nach einem mutmaßlichen Raub am Donnerstag in der Karlsruher Oststadt nahm die

Polizei zwei tatverdächtige Marokkaner im Alter von 19 und 20 Jahren fest, die

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag dem Haftrichter

vorgeführt werden.

Die beiden Beschuldigten sind den bisherigen Ermittlungen zufolge an einer

Tankstelle der Durlacher Allee gegen 12.45 Uhr einem 27-Jährigen begegnet. Der

junge Mann wurde seinen Angaben zufolge von dem Duo festgehalten und gegen die

Beine getreten. Unterdessen sei ihm das Handy entwendet worden.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung haben Beamte des Polizeireviers

Oststadt-Durlach in der nahegelegenen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

die beiden Tatverdächtigen ermittelt und sie noch am selben Nachmittag

festgenommen. Das entwendete Mobiltelefon des Opfers konnte sichergestellt

werden.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe sucht hierzu noch Zeugen. Wer vor

diesem Hintergrund sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 zu melden.

Karlsruhe – Mehrere Einbrüche in Kleingartenverein

Karlsruhe-Weiherfeld (ots) – Derzeit unbekannte Täter brachen im Zeitraum von

Sonntag (02.01.2022) bis Donnerstag in elf Gartenhütten des Kleingartenverein

Weiherfeld e.V. ein.

Die Einbrecher gelangten über einen Zaun in die Kleingärten, wo sie die Hütten

aufhebelten und Werkzeug im Wert von rund 350 Euro stahlen. Die Polizei geht

davon aus, dass weitere Hütten des örtlichen Vereins betroffen sein könnten.

Noch gibt es keine Hinweise zu den Dieben. Die Ermittlungen der Polizei dauern

weiterhin an.

Walzbachtal – Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Walzbachtal-Jöhlingen (ots) – Geschockt waren Wohnungsinhaber in Jöhlingen, als

sie am Donnerstagabend nach Hause kamen und ihre Wohnungseingangstür aufgehebelt

vorfanden.

Anscheinend müssen sich bislang unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 18:00

Uhr und 19:10 Uhr Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der

Ringstraße verschafft und sich anschließend an die Wohnungstür der dreiköpfigen

Familie gemacht haben. Nach derzeitigem Stand kam wohl nichts abhanden. Der

Schaden an der Wohnungseingangstür liegt bei geschätzten 500 Euro.

Philippsburg – Brand auf der Rheinschanzinsel

Karlsruhe (ots) – Ein Brand löste am frühen Freitagmorgen einen Feuerwehr- und

Polizeieinsatz auf der Rheinschanzinsel bei Philippsburg aus. Verletzt wurde

offenbar niemand, der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 150.000 Euro

geschätzt.

Gegen vier Uhr meldete wohl ein Passant an der Pforte des ehemaligen

Kernkraftwerks Philippsburg einen Brand auf der ungefähr 500 m vom Kernkraftwerk

gelegenen Insel. Von dort wurden dann Feuerwehr und Polizei verständigt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Scheune in Vollbrand. Auch

davor gelagerte Strohballen brannten. Die Löscharbeiten am Gebäude dauerten bis

gegen 10.30 Uhr. Die Scheune wurde durch den Brand komplett zerstört, das Dach

ist teilweise eingestürzt. Das Wohnhaus des Hofes wurde offenbar nicht in

Mitleidenschaft gezogen.

Die Arbeiten der Feuerwehr, die die Strohballen auseinanderziehen musste um

Glutnester zu löschen, dauern zur Stunde noch an. Das Stroh war für das

Katastrophengebiet im Ahrtal bestimmt gewesen.

Die Zufahrten zur Rheinschanzinsel mussten für den Feuerwehreinsatz gesperrt

werden, auch diese Sperrungen dauern noch an.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit ungefähr 100 Personen im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kriminalkommissariat Bruchsal

übernommen.

Bei Ticketkontrolle Zugbegleiter attackiert

Heidelberg (ots) – Am Donnerstagabend (6. Januar) hat ein 22-jähriger

nigerianischer Staatsangehöriger während der Ticketkontrolle im Zug einen

Mitarbeiter der DB AG körperlich attackiert.

Gegen 20 Uhr nutzte der Tatverdächtige die S2 von Heidelberg Hauptbahnhof

Richtung Mannheim Hauptbahnhof. Bei der Ticketkontrolle zeigte der Mann ein

abgelaufenes Ticket vor. Gegen die Einziehung des ungültigen Tickets wehrte sich

der 22-Jährige gewaltsam. Der nigerianische Staatsangehörige ergriff den Arm des

DB Mitarbeiters, riss ihm den Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht und stieß ihn weg.

Der Angriff wurde durch zwei weitere Reisende wahrgenommen. Diese eilten dem

Geschädigten zu Hilfe. Hierbei wurden diese sowie der Kontrolleur fortwährend

verbal vom Tatverdächtigen beleidigt.

Der Mitarbeiter der DB AG hat sich im Nachgang zur medizinischen Untersuchung in

ärztliche Behandlung begeben.

Das Verhalten des nigerianischen Staatsangehörigen endet nun in

Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Betrug.

Da der Tatverdächtige bislang nur eine Coronaschutzimpfung, jedoch keinen

Testnachweis vorlegte, wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes

gegen das Infektionsschutzgesetz geprüft.

Nach Streitigkeiten im Drogeriegeschäft gegen den Kopf getreten

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend (5. Januar) wurde ein Mann im Hauptbahnhof

Mannheim nach vorangegangener Streitigkeit in einem Drogeriegeschäft mittels

Tritten gegen den Kopf verletzt.

Gegen 19:30 Uhr geriet der Geschädigte im Drogeriemarkt aus bislang ungeklärter

Ursache mit mehreren Kunden in Streit. Daraufhin wurde er des Ladens verwiesen.

Ein bislang unbekannter Täter folgte dem Geschädigten und stieß ihn nach

Verlassen des Geschäfts in der Haupthalle zu Boden. Im Anschluss trat er dem am

Boden liegenden Mann mehrfach gegen den Kopf.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde der Verletzte zur weiteren

medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen Unbekannt

aufgenommen.

Bislang ist nur bekannt, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen

Jugendlichen handelte.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tathergang machen können,

werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer: 0721 – 120160 oder über das

Kontaktformular unter: www.bundespolizei.de zu melden. Zudem nimmt jede

Polizeidienststelle Hinweise entgegen.