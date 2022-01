Mannheim: Wartender Fußgänger von PKW erfasst worden,

Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) – Derzeit sind der Rettungsdienst und Einsatzkräfte der Polizei

bei einem Unfall mit Personenschaden am Wasserturm im Einsatz. Ein PKW Fahrer

der vom Friedrichsplatz kommend in den Friedrichsring nach rechts einbiegen

wollte kollidierte aus bisher unbekannten Gründen mit einem dort wartenden

Fußgänger. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Aufgrund

der Unfallaufnahme vor Ort kann es zu Verkehrsbehinderungen rund um den

Wasserturm in Mannheim kommen.

Mannheim-Lindenhof: Häuserfassaden mit Farbe beschmiert; Zeugen gesucht

Mannheim-Lindenhof (ots) – Mit einer Serie von Farbschmierereien befasst sich

derzeit das Polizeirevier MA-Neckarau.

In bislang elf bekannten Fällen beschmierte ein unbekannter Täter die

Häuserfassaden in der Meerfeldstraße (4), in der Meeräckerstraße (4) und in der

Steubenstraße, der Meerwiesenstraße und in der Rheindammstraße (jeweils 1) mit

roter Farbe.

Wie hoch sich der dabei entstandene Sachschaden beziffern lässt, muss noch

festgestellt werden. Dieser dürfte sich jedoch auf insgesamt über 10.000.- Euro

belaufen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Fassaden beschmiert wurden, die

von den Geschädigten bislang noch nicht angezeigt wurden.

Zeugen, denen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine verdächtige Person

auffiel, die eventuell auch mit einem Fahrrad unterwegs war, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis: Berauscht mit Kraftfahrzeugen unterwegs

Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In Mannheim und in mehreren Gemeinden im

Rhein-Neckar-Kreis wurden durch Polizeistreifen zahlreiche berauschte

Kraftfahrzeugführer festgestellt.

Allein in Mannheim waren sechs junge Menschen im Alter zwischen 19 und 22 Jahren

unter Drogeneinfluss mit Auto oder E-Scooter unterwegs. Zudem stellten Beamte

des Polizeireviers Mannheim-Oststadt einen 19-Jährigen fest, der mit seinem

Mercedes in der Werderstraße unterwegs war und deutlich unter Alkoholeinfluss

stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Da er zudem noch

ein Messer, einen Teleskopschlagstock und einen nicht gekennzeichneten

Silvesterböller mit sich führte, sieht er neben einer Anzeige wegen Trunkenheit

im Verkehr weiteren Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das

Sprengstoffgesetz entgegen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

In Ilvesheim, Hemsbach und Weinheim waren vier weitere Kraftfahrzeugführer unter

Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs. Auch diese sehen nun Anzeigen wegen

Verkehrsteilnahme unter dem Einfluss berauschender Mittel entgegen und müssen

nun mit führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Mannheim-Neuostheim: Geschwindigkeitsmess-Anhänger mit Farbe beschmiert – Zeugen gesucht

Mannheim-Neuostheim (ots) – Am frühen Donnerstagnachmittag beschmierten im

Stadtteil Neuostheim unbekannte Täter einen Geschwindigkeitsmess-Anhänger. Gegen

13 Uhr beschmierten die Unbekannten an dem Anhänger, der in der

Theodor-Heuss-Anlage in Fahrtrichtung Neuostheim aufgestellt war, das vordere

Sichtfenster vollständig mit schwarzer Farbe, sodass keine

Geschwindigkeitsmessungen mehr durchgeführt werden konnten. Zudem brachten sich

Schriftzüge mit beleidigendem Inhalt am Anhängergehäuse an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Lindenhof: Mehrere Hausfassaden mit Farbe beschmiert – Zeugen gesucht

Mannheim-Lindenhof (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschmierten

unbekannte Täter mehrere Hausfassaden im Stadtteil Lindenhof mit roter Farbe.

Die Täter brachten in der Rheindammstraße, Steubenstraße, Meeräckerstraße,

Meerwiesenstraße und in der Meerfeldstraße an rund 10 Fassaden Schriftzüge in

roter Farbe an. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens lässt sich

derzeit noch nicht abschätzen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Urhebern der Schmierereien geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.:

0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt-Ost: Musikbox aus Gaststätte gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots) – Unbekannte Täter entwendeten am

Donnerstagnachmittag in einer Gaststätte im Stadtteil Neckarstadt-Ost eine

Musikbox im Wert von rund 500 Euro. Gegen 12 Uhr betraten drei unbekannte Männer

die Gaststätte in der Käfertaler Straße und ließen sich in der sogenannten

Lounge nieder. Wenig später kam ein vierter Mann hinzu. Gemeinsam konsumierte

man Speisen und Getränke. Die Zeche zahlten die Männer jeweils. Als alle vier

Männer gegen 17 Uhr das Lokal verlassen hatten, bemerkte eine Bedienung, dass

die Musikanlage verschwunden war. Offenbar hatten die vier Männer sie mitgehen

lassen.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

ca. 175 cm groß

50 bis 55 Jahre alt

untersetzt

grau-weiße, kurze Haare

trug einen grauen Pulli und Jeans.

Person 2:

ca. 175 cm groß

schmale Figur

hatte sehr ungepflegte Zähne

schwarze Haare, länger und ungepflegt.

Person 3:

ca. 190 cm groß

vermutlich Kroate

kurze schwarze Haare

gepflegte Erscheinung

trug eine dunkelblaue Wollmütze.

Person 4:

nicht groß

kräftig

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den vier Männern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit

seinem BMW M6 gemeinsam mit einem 29-Jährigen mit dessen Mercedes C-Klasse die B

36 (Luisenring) von der B 44 kommend in Fahrtrichtung Parkring. In Höhe der

Auffahrt zur Kurt-Schuhmacher-Brücke verlor der BMW-Fahrer vermutlich aufgrund

nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und

kollidierte mit dem neben ihm fahrenden Mercedes. Die Fahrzeuge kamen ins

Schleudern, kollidierten mit den Betonleitwänden, ehe sie jeweils ca. 100 Meter

weiter zum Stehen kamen. Die Fahrer wurden bei dem Unfall jeweils leicht

verletzt. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 80.000 EUR, am Mercedes von ca.

15.000 EUR. Die Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen dauerten noch bis 00.00 Uhr

an, zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Zeugen, welche

sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und der Fahrweise der unfallbeteiligten

Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei unter der

Telefonnummer 0621/174-4110 zu melden.