Schwetzingen: Versuchter Einbruch in Spirituosengeschäft, Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – Weshalb ein bislang unbekannter Täter von der weiteren

Tatausführung, in ein Spirituosengeschäft in der Carl-Theodor-Straße

einzubrechen abließ, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Offenbar versuchte er in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die

Schaufensterscheibe einzutreten, um in das Geschäft zu gelangen. Entweder hielt

die Scheibe dem Einbruchsversuch Stand oder der Täter wurde dabei gestört,

wodurch sich Ansätze für weitere Ermittlungen ergeben könnten.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

Gem. Sandhausen: Unfall auf A5; ein Schwerverletzter, zwei total beschädigte Fahrzeuge; ca. 25.000.- Euro Schaden

Gem. Sandhausen (ots) – Ein Schwerverletzter sowie zwei total beschädigte

Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von rund 25.000.- Euro ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag auf der A 5 bei Sandhausen

ereignete.

Ein 25-jähriger Opel-Fahrer war in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er kurz

nach der Tank- und Rastanlage Hardtwald einen vor ihm fahrenden Lkw überholen

wollte. Dabei übersah er den BMW eines 49-Jährigen, der gerade im Begriff war,

das Fahrzeug des 25-jährigen und den Lkw zu überholen.

Durch die seitliche Kollision schleudert der BMW in die Leitplanken und bleibt

auf dem Seitenstreifen stehen. Der Opel prallte zunächst gegen die rechten

Leitplanken, schleuderte anschließend über die gesamte Fahrbahn und blieb an den

Leitplanken auf dem linken Fahrstreifen liegen.

Der 25-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in eine

Klinik transportiert werden. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge

wurden abgeschleppt.

Der linke Fahrstreifen war rund eine Stunde blockiert. Der Verkehr wurde an der

Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Rückstau betrug in der Spitze rund drei

Kilometer. Die A5 war in Richtung Süden gegen 11 Uhr wieder frei befahrbar.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schulgebäude – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Freitagmorgen brachen unbekannte

Täter in eine Schule in Weinheim ein.

Einer Polizeistreife fiel kurz nach 2 Uhr auf, dass die Alarmleuchte der Schule

in der Breslauer Straße in Betrieb waren. Auch zwei Verantwortliche der

Bildungseinrichtung waren bereits automatisch verständigt worden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen die Einbrecher kurz nach 2 Uhr an dem

Schulgebäude in der Breslauer Straße eine Scheibe ein und stiegen in die

Räumlichkeiten ein. Zumindest in einem Klassenraum durchwühlten sie einen

Schrank, bevor sie durch ein weiteres geöffnetes Fenster die Flucht antraten.

Inwiefern die Einbrecher etwas mitgehen ließen, ist derzeit noch ungeklärt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim,

Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Nach Leistungserschleichung Widerstand geleistet

Mannheim (ots) – Am Donnerstagabend (6. Januar) hat ein 23-jähirger Lette nach

vorausgegangener Leistungserschleichung am Mannheimer Hauptbahnhof Widerstand

gegen die Beamten geleistet.

Gegen 18:20 Uhr wurde die Bundespolizei durch die DB AG darüber informiert, dass

sich im ICE 201 eine Person befindet, die ohne gültigen Fahrausweis den Zug

nutzte. Bei Eintreffen der Beamten am Bahnsteig 4 ergriff der Tatverdächtige

umgehend die Flucht und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen.

Die Polizisten folgten dem 23-Jährigen und stellten ihn schließlich in der

Lindenhofunterführung. Der Tatverdächtige versuchte sich mehrfach durch

Wegziehen und Schlagen der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Der Lette

konnte letztlich durch vier Beamte festgehalten und gefesselt werden. Auf dem

Weg zur Dienststelle am Hauptbahnhof ließ sich der Mann mehrfach fallen und

sperrte sich gegen die Laufrichtung.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Lette die Wache wieder

verlassen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

Leistungserschleichung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Mutter lässt zweijähriges Kind am Bahnsteig zurück

Mannheim (ots) – Am Mittwochmittag (5. Januar) hat eine Mutter am Hauptbahnhof

Mannheim beim Einstieg in den Zug ihr zweijähriges Kind am Bahnsteig

zurückgelassen.

Gegen 14:30 Uhr meldete ein Reisender, dass am Bahnsteig 5 am Mannheimer

Hauptbahnhof eine Frau ihr im Kinderwagen befindliches Kind beim Einstieg in den

Zug zurückgelassen habe.

Gleichzeitig wandte sich die Frau im Zug an das Begleitpersonal und schilderte

den Vorfall. Demnach hatte die Mutter die mitgeführten Gepäckstücke in den Zug

geladen, um danach den Kinderwagen zu holen. Zwischenzeitlich schlossen sich

jedoch bereits die Türen und der Zug nahm seine Fahrt ohne das Kind auf.

Eine Streife der Bundespolizei fand den Kinderwagen samt Kind am besagten

Bahnsteig vor. Die Beamten nahmen das Kind in Obhut und brachten es zur Wache am

Hauptbahnhof.

Nach einer Kontaktaufnahme mit der Mutter, stieg diese beim nächsten Halt des

Zuges aus und begab sich zurück nach Mannheim. Dort konnte ihr das Kind

übergeben werden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht!

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde am Mittwoch zwischen

16:45 Uhr und 21:00 Uhr im Tannenweg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich

Zugang zum Balkon der, sich in einem Mehrfamilienhaus befindlichen, Wohnung und

gelangten durch das Einschlagen der Balkontür ins Innere. Dort wurden Schränke

und Schubladen in sämtlichen Räumen geöffnet und durchsucht. Es wurden mehrere

Schmuckstücke entwendet, der Diebstahlschaden beträgt rund 7.000 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Samstag, 11

Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, in der Waldstraße. Bislang unbekannte Täter

verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu einer sich in

einem Mehrfamilienhaus befindlichen Wohnung und durchsuchte dort mehrere

Umzugskartons und Regale. Einer der Umzugskartons wurde entwendet, die Höhe des

Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Sandhausen, unter der Telefonnummer 06224-2481 zu melden.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Scheibe an PKW eingeschlagen und Handtasche entwendet – Polizei sucht Zeugen!

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bislang unbekannter Täter schlug am

Donnerstag gegen 17 Uhr in der Goethestraße die Beifahrerscheibe eines BMW ein

und entwendete eine sich dort befindliche Handtasche. In der Handtasche befanden

sich ein Geldbeutel mit Bargeld, sowie sämtlichen Karten, zwei Brillen und ein

Schal. Die Höhe des Diebstahl-, sowie des Sachschadens sind derzeit noch

Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und / oder Hinweise auf den

Täter machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der

Telefonnummer 06222-57090 zu melden.