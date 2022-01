Heidelberg-Neuenheim: Unbekannte überfallen 55-Jährige; Polizei ermittelt und sucht dringend weitere Zeugen

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 13:30 Uhr wurde eine

55-Jährige von zwei unbekannten Männern überfallen. Die Frau war auf dem Weg zu

ihrem Fahrzeug, das sie in der Quinckestraße auf Höhe der Hausnummer 45

abgestellt hatte. Gerade als die 55-Jährige in ihren VW Passat einsteigen

wollte, wurde sie von den beiden Unbekannten körperlich angegriffen. Vermutlich

hatten die Täter es auf den Autoschlüssel und/oder den Wagen der Frau abgesehen.

Durch das Gerangel wurden Passanten auf den Überfall aufmerksam und eilten der

leichtverletzten 55-Jährigen sofort zur Hilfe. Daraufhin ergriffen die

Unbekannten die Flucht und rannten in Richtung Friedhof davon.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen wegen des

Verdachts des versuchten Raubes aufgenommen und sucht dringend weitere Zeugen,

die Angaben zu den beiden Männern sowie deren weitere Fluchtrichtung machen

können. Sie werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon,

Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 175 cm groß, schlank und dunkel gekleidet männlich, größer als 175 cm, schlank und ebenfalls dunkel

gekleidet.

Beide Männer sollen zudem eine dunkle Kopfbedeckung getragen haben.

Heidelberg-Bergheim: aufmerksamer Passant überführt Fahrraddieb; Festnahme – Polizei sucht Eigentümer

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 16:40 Uhr

verständigte ein aufmerksamer Passant die Polizei, nachdem er in der Poststraße

einen Mann dabei beobachtet hatte, wie dieser ein mittels Schloss gesichertes

Fahrrad durch die Gegend trug. Da der Zeuge einen Diebstahl vermutete, sprach er

den Unbekannten auf sein vermeintliches Fehlverhalten an. Sofort warf der Dieb

das Rad in ein angrenzendes Gebüsch und ergriff die Flucht. Nur wenige Minuten

später kehrte der Langfinger dann allerdings zurück. Er hatte sich offenbar

einfach ein anderes Gefährt gesucht. Mit einem anderen gestohlenen Zweirad fuhr

der junge Mann unbeeindruckt an dem Zeugen vorbei, weiter in Richtung Rohrbacher

Straße. Sofort suchten die Einsatzkräfte der Sicherheitspartnerschaft Heidelberg

die Örtlichkeit auf und nahmen den sichtlich alkoholisierten Fahrraddieb fest.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 23-Jährigen ergab rund 2

Promille. Der junge Mann wurde zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier

genommen. Die beiden gestohlenen Fahrräder wurden sichergestellt. Nach erfolgter

Blutentnahme und nach Beendigung der Maßnahmen wurde der 23-Jährige wieder aus

dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat

die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts des Besonders

schweren Falls des Diebstahls und wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen und

sucht nun dringend nach den Eigentümern. Wo der 23-Jährige die Fahrräder

entwendet hatte, ist derzeit noch unklar.

Mountainbike der Marke „Bulls“ in den Farben schwarz, weiß und blau Mountainbike der Marke „Rockrider“ in den Farben blau und rot. Das Zweirad

war außerdem mit einem Bügelschloss am Hinterrad gesichert.

Die Eigentümer der beiden Fahrräder werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Mitte unter der Tel.: 0621 174 1700 zu melden.

Heidelberg / Eppelheim: Verfolgungsfahrt endet in vorläufiger Festnahme; Polizei ermittelt und sucht mögliche Geschädigte

Heidelberg / Eppelheim (ots) – Als die Einsatzkräfte des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte am Donnerstagabend gegen 23:45 Uhr einen mit mehreren Personen

besetzten BMW kontrollieren wollten, gab der Fahrer des PKWs plötzlich Gas. Der

vollbesetzte Wagen fiel den Beamten zunächst in der Rudolf-Diesel-Straße auf.

Bei einer Überprüfung des Kennzeichens stellte sich dann heraus, dass das

Fahrzeug gar nicht zugelassen ist. Unmittelbar nach der Aufforderung, den Wagen

anzuhalten, flüchtete der BMW mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung

„Speyerer Straße“ und in der Folge über den „Baumschulenweg“ in das

Industriegebiet in Eppelheim. Hierbei geriet der PKW mehrmals auf die

Gegenfahrbahn, sodass andere Verkehrsteilnehmer gezwungen waren, auszuweichen.

Im Bereich „Grenzhöfer Straße“ stoppte der Fahrzeugführer schließlich den PKW.

Sofort flüchteten sechs Personen aus dem BMW und rannten in unterschiedliche

Richtungen davon. 18 Einsatzkräfte nahmen umgehend die Verfolgung auf. Mithilfe

starker Kräfte gelang es schließlich, den 16-jährigen Fahrer sowie dessen

Begleiter im Alter von 14 Jahren bis 27 Jahren vorläufig festzunehmen. Die

Eltern der Jugendlichen wurden verständigt. Die Personen wurden zur weiteren

Abklärung auf das Polizeirevier gebracht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Im

Rahmen einer anschließenden Durchsuchung des PKWS wurden mehrere gestohlene

Kennzeichen aufgefunden. Auch diese wurden sichergestellt. Ein anfänglicher

Verdacht, dass der 16-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss berauschender

Mittel stehen könnte, bestätigte sich nicht. Nach Beendigung der Maßnahmen

wurden alle Personen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die Jugendlichen

wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten gegeben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere

zu den Hintergründen der Tat, den Eigentumsverhältnissen hinsichtlich des PKWs,

den gestohlenen Kennzeichen sowie einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung

aufgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Geschädigte, die dem grünen BMW ausweichen mussten

und/oder anderweitig durch diesen gefährdet wurden, gebeten, sich unter der

Tel.: 0621 174 1700 zu melden.

Heidelberg-Handschuhsheim: Joggerin sexuell belästigt; Polizei nimmt 36-Jährigen fest und sucht dringend nach zwei Zeuginnen

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Weil er am Donnerstagmittag eine 23-jährige

Joggerin in sexueller Weise belästigt hatte, nahm die Polizei im Bereich

„Mühltalstraße“ einen 36-Jährigen fest. Die junge Frau setzte gegen 11:30 Uhr

den Notruf ab, nachdem sich ihr im Bereich „Waldweg“ ein unbekannter Mann

genähert und sie in unsittlicher Weise berührt hatte. Als die 23-Jährigen den

Mann zur Rede stellen wollte, soll sich dieser zu Fuß in Richtung

„Mühltalstraße“ entfernt haben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige, von welchem eine

Personenbeschreibung vorlag, angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der

36-Jährige wurde zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen und sucht nun dringend nach zwei Zeuginnen, die ebenfalls auf den

Vorfall aufmerksam geworden sein sollen. Diese hatten sich, noch vor Eintreffen

der Einsatzkräfte, wieder von der Örtlichkeit entfernt gehabt. Sie werden

gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174

4444 zu melden.