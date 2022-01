12-jähriger Junge wohlbehalten zurück

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden,

Meldung vom 27.12.2021, 12:21 Uhr,

(mh) Die am Montag, 27.12.2021, gegen 12:21 Uhr ausgegebene Vermisstenfahndung

nach einem 12-Jährigen aus Wiesbaden kann zurückgenommen werden. Der Junge ist

wohlbehalten zu seinen Angehörigen zurückgekehrt.

Unfall verursacht und weitergefahren – Zeugen gesucht! A3, zw. Niedernhausen

und Autobahnkreuz Wiesbaden, Donnerstag, 06.01.2022, 23:20 Uhr

(he)Gestern Abend kam es auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von über 15.000 Euro entstand, sich das

mutmaßlich unfallverursachende Fahrzeug jedoch unerlaubt von der Unfallstelle

entfernte. Gegen 23:20 Uhr waren ein LKW auf der rechten, ein Mercedes auf der

linken und ein bis dato unbekannter Pkw auf der mittleren Fahrspur zwischen der

Anschlussstelle Niedernhausen und dem Autobahnkreuz Wiesbaden unterwegs. Als der

Mercedes gerade den unbekannten Pkw auf der mittleren Spur überholen wollte, zog

dieser nach links und zwang den Mercedes zu einem Ausweichmanöver nach rechts.

Trotzdem soll es zu einer Berührung zwischen den beiden Pkw gekommen sein,

woraufhin der Mercedesfahrer die Kontrolle über seine E-Klasse verlor. In der

Folge schleuderte diese dann sowohl gegen den rechtsfahrenden LKW, als auch

gegen die Mittelschutzplanke. Das mutmaßlich verursachende Fahrzeug habe kurz am

Unfallort gestoppt, sei dann jedoch weitergefahren. Hinweise auf das Fahrzeug

liegen nicht vor. Zeuginnen oder Zeugen des Unfallgeschehens, bzw. die Fahrerin

oder der Fahrer des gesuchten Pkw werden gebeten, sich bei der

Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-4140 zu melden.

Unbekannter beschädigt Krippe und Weihnachtsbäume vor

Kirche, Wiesbaden, Schierstein, Alfred-Schumann-Straße, Donnerstag, 06.01.2022,

02:00 Uhr,

(mh) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter eine Krippe

und Weihnachtsbäume vor der Pfarrei St. Peter in der Alfred-Schumann-Straße in

Wiesbaden beschädigt und elektrische Lichterketten entwendet. Der Mann konnte

bei der Tathandlung von einem Zeugen beobachtet werden. Er sei ca. 40 Jahre alt

und 175 cm groß gewesen. Er habe eine Halbglatze gehabt, ein Hemd und eine

dunkelblaue Jeans getragen. Nach der Tat sei der Unbekannte in einen weißen

Transporter gestiegen und davongefahren.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 an die Polizei zu wenden.

Kraftfahrzeugrennen endet in Festnahme, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Wiesbadener

Straße, Donnerstag, 06.01.2022, 19:40 Uhr,

(mh) Am Donnerstagabend ist es im Bereich der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel

mutmaßlich zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen durch einen PKW-Fahrer

gekommen. Die Insassen des betroffenen Fahrzeugs konnten durch Polizeikräfte

festgenommen werden. Der blaue Mercedes CLK war in der Biebricher Straße

unterwegs, als der Fahrer einen Streifenwagen der Polizei wahrnahm und stark

beschleunigte. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Das Fahrzeug bog auf

die Wiesbadener Straße ein und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon, wobei es

teilweise auf die Gegenfahrbahn fuhr, um andere Verkehrsteilnehmer zu überholen.

Der Mercedes bog in die Johannes-Goßner-Straße ab und wurde in der

Eleonorenstraße von Fahrer und Beifahrer mit geöffneten Türen in einer

Grundstückszufahrt zurückgelassen. Die beiden 22- und 20-jährigen Männer konnten

unweit des Tatorts festgenommen werden. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts

eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Das Fahrzeug wurde

sichergestellt.

Personen, die Augenzeugen der geschilderten Tat geworden sind oder selbst durch

die Fahrmanöver genötigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 mit dem Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden in Verbindung

zu setzten.

Aktueller Blitzerreport,

Wiesbaden,

(mh) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden ausschließlich

unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mehrere Gegenstände aus Keller gestohlen,

Schlangenbad, Im Wiesengrund, Dienstag, 04.01.2022, 12:00 Uhr bis Donnerstag,

06.01.2022, 20:45 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Dienstagmittag bis Donnerstagabend haben Unbekannte in

Schlangenbad den Keller eines Mehrfamilienhauses aufgesucht und aus diesem

mehrere Gegenstände, darunter ein Fahrrad gestohlen. Auf bislang unbekannte Art

und Weise verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu dem in der Straße „Im

Wiesengrund“ gelegenen Haus und brachen dort das Vorhängeschloss eines

Kellerverschlages auf. Aus dem Kellerabteil stahlen sie unter anderem ein

Fahrrad, Werkzeug und Weinflaschen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Mit

ihrem Diebesgut gelang ihnen im Anschluss unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger, Bad Schwalbach, Am Kurpark,

Donnerstag, 06.01.2022, 18:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend wurde ein Fußgänger in Bad Schwalbach beim Überqueren

eines Zebrastreifens von einem Pkw angefahren und verletzt. Gegen 18:30 Uhr

beabsichtigte ein 32-jähriger Bad Schwalbacher die Straße „Am Kurpark“ in Höhe

des Amtsgerichtes zu überqueren. Hier nutzte der Mann den dortigen

Fußgängerüberweg. Als sich der Mann inmitten der Straße befand, näherte sich

eine 58-jährige Eltvillerin mit ihrem Porsche aus Richtung der Emser Straße und

stieß aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fußgänger zusammen. Bei der

Kollision verletzte sich der Bad Schwalbacher leicht und musste in ein

Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Sportboot in Not nach Motorausfall

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

65795 Hattersheim am Main, OT Okriftel (ots) – Am 06.01.2022 gegen 18:00 Uhr

geriet bei Mainkilometer 17,5 rechtsmainisch ein Sportboot aufgrund eines

Motorausfalls in Not. Bei dem momentan erhöhten Wasserstand und dem damit

einhergehenden Strömungsdruck bestand die Gefahr des Abtreibens und Kenterns.

Über die Leitstelle Groß-Gerau wurden Polizei sowie Feuerwehr alarmiert. Es

gelang, die an Bord befindliche Person als auch das Sportboot zu sichern.

Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden. Eine Behinderung der Schifffahrt

lag zu keiner Zeit vor.

Weitere Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Frankfurt dauern an.