Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 07.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruchsversuch in Ferienwohnung

Bad Dürkheim (ots) – Wie jetzt bekannt wurde, kam es im Zeitraum vom 27.12.2021, 11:00 Uhr, bis 01.01.2021, 13:00 Uhr, zu einem Einbruchsversuch in eine Ferienwohnung in der Kastaniengasse in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter versuchten mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand die Terassentürglasscheibe des Anwesens einzuschlagen. Ins Wohnungsinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. Es entstand Sachschaden von 800 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Diebstahl aus Wohnmobil

Bad Dürkheim (ots) – Am 05.01.2022 gegen 22:00 Uhr wurde, aus einem auf einem Gartengrundstück im Riedweg in Freinsheim abgestellten Wohnwagen, mehrere Gegenstände entwendet. Die bislang unbekannten Täter überstiegen einen Zaun. Sie gelangten durch die nicht verschlossene Wohnwagentür ins Fahrzeuginnere und durchwühlten den Innenraum. Entwendet wurden nach jetzigem Stand der Ermittlungen Bettwäsche und Decken. Es entstand Schaden in Höhe von 50 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Spiegel abgefahren und geflüchtet

Haßloch (ots) – Sich nicht um einen abgefahrenen Spiegel gekümmert und 300,- Euro Sachschaden zurückgelassen, hat am Mittwochvormittag (5. Jan., 9-11 Uhr) in Schubertstraße ein unbekannter Autofahrer. Die Polizei stellte das Spiegelglas sicher, das vom Verursacher stammen dürfte. Es konnte der Marke Renault oder Dacia zugeordnet werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):