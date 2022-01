Neustadt: Nach Vandalismus an Wolfsburg Hinweise gesucht

Neustadt an der Weinstraße – Großes Entsetzen, Wut und Fassungslosigkeit beim Wolfsburgverein: In der Zeit von Sonntag, 2. bis Dienstag, 4. Januar 2022, haben Vandalen eine Schneise der Zerstörung auf der Wolfsburg geschlagen. Nach Auskunft des Vereinsvorsitzenden Florian Hofmann wurden die drei erst kürzlich gepflanzten Elsbeeren-Bäume abgesägt und zusammen mit ihren Holzstützen angezündet. Was nicht verbrannte, wurde kurzerhand über die Mauer geworfen.

Die jungen Bäumchen sollten den Gästen der Burg eigentlich einmal Schatten spenden und wurden deshalb liebevoll von den Ehrenamtlichen gepflegt. Der Zerstörungswut zum Opfer gefallen ist zudem die komplette Weihnachtsdekoration, mit der der Naturkindergarten Am Sonnenhang den Ausschank hübsch dekoriert hatte. Außerdem wurde auf einem der Holztische ebenfalls Feuer gelegt.

„Wir alle sind wirklich entsetzt und sehr betroffen von dieser sinnlosen und verachtenden Tat“, fasst Hofmann die Reaktionen der Vereinsmitglieder zusammen. „Ich habe Strafanzeige bei der Polizei gestellt und ein Mitglied hat 100 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt.“ Diese könnten zum Beispiel von Spaziergängern oder Anwohner kommen. Vielleicht habe auch jemand ein Auto vor der Schranke hoch zur Ruine parken sehen, die in der Regel verschlossen ist. „Feuer auf der Burg kann man eigentlich auch ganz gut vom Afrikaviertel oder dem Schöntal sehen. Sollte jemandem in Zukunft etwas auffallen, bitten wir dringend darum, die Polizei oder das städtische Ordnungsamt zu informieren.“

Sowohl der Wolfsburgverein als auch der Verein „Die Waldschatten“ investieren jedes Jahr unzählige, ehrenamtliche Stunden in den Erhalt der Burg, der Natur und von April bis Oktober in die Verköstigung der Gäste der Wolfsburgschänke.

Hinweise werden erbeten unter wolfsburg-neustadt@web.de.