Neustadt: Weinbiethaus wieder ab 08. Januar 2022 geöffnet

Neustadt an der Weinstraße – Ab 08.01.2022 geht das Weinbiethaus wieder an den Start. Wegen der unsicheren Coronalage und der 2G+ Regelung wird das Weinbiethaus vorerst jedoch nur am Mittwoch, Samstag und Sonntag jeweils in der Zeit von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet sein.

Im Weinbiethaus gilt die 2G-Plus-Regel. Zutritt zum Weinbiethaus ist nur Geimpften & Genesenen mit zusätzlichem aktuellen negativen Covid Schnelltest erlaubt. Geboosterte benötigten keinen zusätzlichen Test.

Das Weinbiethaus bietet selbst keine Schnellteste an. Selbstteste unter Aufsicht des Personals vom Weinbiethaus sind aber vor Ort möglich.

Im Außenbereich gilt die 2G Regel. Zutritt und Aufenthalt auf dem Außengelände des Weinbiethauses ist nur für Geimpfte & Genesene gestattet.

Ausnahmen für Minderjährige:

– Kinder unter 12 Jahre + 3 Monate brauchen keinen Test

– für ungeimpfte Kinder bis einschließlich 17 Jahre gilt die 3G-Regel (Geimpft, Genesen oder Getestet)

„Wir freuen uns wieder für Euch da zu sein und wollen hoffen das es lange so bleibt.“

Liebe Grüße von Anja mit dem Weinbiethausteam