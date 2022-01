Neustadt: Ferienhits 2022 in Planung – Spaß und Action in den Sommerferien

Neustadt an der Weinstraße – Trotz der aktuellen Corona-Situation haben im Ferienhitsbüro der Stadtver- waltung Neustadt an der Weinstraße die diesjährigen Vorbereitungen für das Ferienprogramm im Sommer begonnen. Zurzeit werden viele der bewährten Hits wie zum Beispiel das Abenteuercamp oder die Videowoche sowie auch neue Aktivitäten für die Sommerferien vom 25. Juli bis 2. September 2022 geplant.

Um den Kindern und Jugendlichen ein umfangreiches Sommerferienangebot bieten zu können, sucht das Ferienhitsbüro daher noch engagierte und aktive Personen, Einrichtungen, Vereine und Jugendverbände, die ergänzend interessante, kreative und informative Aktionen anbieten möchten.

Dabei kann es sich zum Beispiel um Ausflüge, Kreativangebote oder Besuche und Schnupperangebote in verschiedenen Berufen und Betrieben handeln.

Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner können verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Hilfestellungen durch das Jugendamt nutzen. So ist zum Beispiel das Bewerben der Aktionen in der Programmbroschüre oder in der Presse möglich. Auch die Übernahme von Teilen der Organisation wie die Anmeldung oder die Weiterleitung der Teilnahmebeiträge ist denkbar. Redaktionsschluss ist der 14. Februar 2022.

Des Weiteren sucht die Stadtverwaltung für die Ferienbetreuung noch motivierte Personen, die bereits einige Erfahrungen mit Kindern oder Jugendlichen gesammelt haben sollten.

Im April wird die Broschüre „Ferienprogramm 2022“ kostenlos verteilt, sodass Haushalte mit Schulkindern über das Programm informiert werden.

Zurzeit besteht für Betriebe und Unternehmen noch die Möglichkeit, kostengünstig Werbeanzeigen in der Broschüre zu schalten. Dies ist bis zum 7. Februar 2022 möglich.

Für weitere Fragen zum Thema Ferienhits Sommer 2022 steht Ihnen das Ferienhitsbüro telefonisch unter der Nummer: 06321/ 855 1624 sowie per Mail an ferienhits@neustadt.eu zur Verfügung.

Das Ferienhits-Team hofft, dass auch in diesem ein attraktives Angebot für die Kinder und Jugendlichen zusammengestellt werden kann.