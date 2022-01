Große Erleichterung bei allen Anhängern des 1. FC Kaiserslautern.

Nach der schwachen letzten Drittliga-Saison, in welcher die Roten Teufel erst mit einem starken Schlussspurt die Klasse halten konnten, läuft es dieses Jahr besser bei den Pfälzern. Der Deutsche Meister von 1998 rangiert aktuell nach zwanzig Spielen auf Tabellenplatz sechs. Mit lediglich drei Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze avanciert der FCK bei den Buchmachern allmählich zu einem Mitfavoriten. Doch worauf müssen Fans der Lauterer achten, wenn sie auf ihren Club wetten wollen?

Es wird das Topspiel des 21. Spieltages sein. Am 15. Januar trifft der 1. FC Kaiserslautern auf den SV Meppen. Der Gast aus dem niedersächsischen Emsland rangiert aktuell auf Tabellenplatz drei, der zur Teilnahme an der Relegation zur 2. Fussball-Bundesliga berechtigt. Die Buchmacher sehen dabei den FCK beim Duell auf dem Betzenberg in der Favoritenrolle. Obwohl der Heimvorteil angesichts der Corona-Maßnahmen überschaubar sein dürfte, räumen die Wettanbieter den Pfälzern größere Chancen ein, die Partie für sich entscheiden zu können. Wer also auf das Team von Marco Antwerpen wetten möchte, dem ist unbedingt einen Sportwettenanbieter-Vergleich zu empfehlen, um das bestmögliche aus seiner Wette herauszuholen.

Wettquoten

Klar, die Wettquoten stehen bei der Überlegung eines möglichen Wettanbieters oft im Mittelpunkt. Und das auch nicht zu Unrecht, schließlich möchte man das Maximum eines möglichen Gewinns herausholen. Aktuell bietet beispielsweise Unibet für einen Sieg des FCK gegen den SV Meppen eine Wettquote von 1,90, während die Quote bei bet-at-home lediglich bei 1,88 liegt und bei bwin sogar nur bei 1,87 liegt. Diese Abweichungen können sich jedoch verändern, sodass man nicht anhand eines Spiels sagen kann, welcher Anbieter die besten Quoten hat. Grundsätzlich gibt es jedoch durchaus Anbieter, welche bessere Quoten ausschütten, als andere. Für Expertinnen und Experten spielen daher die Wettquoten im Anbietervergleich eine gewichtige Rolle.

Promotionen

Jedoch sollten die Wettquoten nicht das einzige Kriterium für Kundinnen und Kunden sein. Durch Promotionen können sich Wettanbieter mit schwächerer Quote oftmals eher lohnen, als Quotensieger. Zu unterscheiden sind die Promotionen dabei zwischen Angebote für Neukunden und für Bestandskunden. Der Neukundenbonus ist dabei in der Regel ein extra Betrag, der zur ersten Geldeinzahlung als zusätzliches Kapital eingesetzt wird, oftmals das doppelte der eingezahlten Summe. Dabei können Anforderungen wie der Mindestumsatz oder der Maximalbetrag jedoch variieren

Zudem bieten viele Unternehmen ihren Bestandskunden lukrative Angebote. Dabei ist die Kreativität der Anbieter teilweise groß. Beliebt sind jedoch vor allem Cashback-Boni, erhöhte Quoten auf ausgewählte Spiele oder ein Bonus bei Kombi-Wetten. Jedoch können sich die Angebote vor allem bei Promotionen für Bestandskunden stark unterscheiden.

Angebot

Wer auf den FCK wetten möchte, der sollte darauf achten, dass der jeweilige Wettanbieter die 3. Liga im Angebot hat. Für diejenigen, die neben den Spielen der Pfälzer auch noch auf andere Ligen oder Sportarten wetten wollen, gilt selbiges. Insbesondere bei exotischen Sportligen oder Sportarten besteht die Gefahr, dass der jeweilige Anbieter diesen Wettbewerb nicht führt, während andere Unternehmen nahezu jede bekannte Sportliga im Repertoire hat. Wer zudem gerne Casino-Spiele spielt, für den sind Sportwetten-Anbieter sinnvoll, die zudem auch Casino-Spiele ermöglichen.

Sicherheit und Kundenservice

In Deutschland gilt seit Sommer 2021 der neue Glücksspielstaatsvertrag. Das bedeutet, dass alle in Deutschland lizenzierten Wettunternehmen von der Bundesrepublik als sicher und zuverlässig eingestuft werden. Da im Inland auch nur Wetten bei diesen Anbietern abgegeben werden dürfen, brauchen sich Kundinnen und Kunden keine Gedanken mehr zu machen, dass sie auf Betrügerfirmen reinfallen.

Dennoch können bei der Kundschaft relevante Fragen oder gegebenenfalls auch Probleme auftreten. Optimal ist es daher, wenn ein Unternehmen viele Möglichkeiten bietet, Kontakt aufnehmen zu können. Neben einer E-Mail-Anschrift bedeutet das vor allem, dass auch ein Telefonkontakt und ein Live-Chat besteht. Im Optimalfall sind diese Optionen sogar in deutscher Sprache gegeben. Zudem hilft ein FAQ-Bereich bei grundsätzlichen Fragen oder Komplikationen manchmal bereits bei der Lösung des Problems.

Zahlungsmethoden

Auch die Art der Zahlung ist für einige Wettfreunde relevant, sofern nicht mit Kreditkarte oder ähnlich üblichen Zahlungsmittel gezahlt werden soll. Vor allem bei unpopulären Zahlungsmethoden wie zum Beispiel Neteller oder Skrill ist eine Kontrolle ratsam, ob der Wettanbieter diese Zahlung überhaupt ermöglicht. Auch PayPal wird nicht von jedem Anbieter unterstützt, obwohl diese Zahlungsmethode für gewöhnlich beliebt ist.

Wettanbieter-Fazit: Mehr als nur die Quote

Wer den passenden Wettanbieter sucht, sollte nicht ausschließlich auf die Quoten der Anbieter achten. Diverse andere Kriterien sind ebenfalls zu beachten, wenn man das optimale Wetterlebnis haben möchte. Oftmals sind diese Kriterien individuell abhängig von der Präferenz der jeweiligen Person. Vor allem Kundinnen und Kunden, welche ungewöhnliche Sportarten, Ligen oder Zahlungsmethoden suchen, müssen genau hinschauen. Für Laien ist daher grundsätzlich zu empfehlen, sich entsprechend zu informieren, bevor man sich für einen beliebigen Anbieter entscheidet.