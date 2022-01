Ob bei Instagram, Twitter oder Facebook – fast jeder hat sie schon einmal gesehen oder verwendet: Hashtags. Was der Begriff bedeutet und wie Hashtags richtig verwendet werden, erfahren Sie im folgenden Artikel.

Woher der Begriff Hashtag kommt

Der Begriff Hashtag ist eine Zusammensetzung aus den englischen Wörtern „Hash“ und „Tag“. Während ersteres für das vorangestellte Doppelkreuz bzw. die Raute steht, lässt sich Tag mit Markierung übersetzen.

Erfunden wurde der Hashtag von dem Internetaktivisten und Rechtsanwalt Chris Messina im Jahr 2007. Mittlerweile findet man Hashtags jedoch in unterschiedlichen sozialen Netzwerken wie Pinterest, Facebook und Instagram, wo sie dazu dienen, Inhalte einzuordnen, diese hervorzuheben und für Nutzer besser auffindbar zu machen. Für Urheber sind Hashtags daher wichtige Tools, um mehr Reichweite zu erzielen.

Wie Hashtags angewendet werden

Nutzer, die einen Hashtag verwenden und damit bestimmte Wörter markieren wollen, müssen darauf achten, dass letztere unmittelbar hinter das Rautezeichen geschrieben werden, da im Falle eines Leerzeichens das markierte Wort nicht erkannt wird. Auch dürfen keine Sonder- und Satzzeichen im Hashtag verwendet werden, da sonst der Hashtag nicht funktioniert.

Hashtags und ihre Rolle in den sozialen Medien

Hashtags sind aus den sozialen Medien kaum noch wegzudenken. Diese haben zum Vorteil, dass verschiedenste Informationen schnell und zielgerichtet gefunden und mit anderen geteilt werden können. Die Zielgruppenansprache mit bestimmten Inhalten spielt hier eine große Rolle. Ein wichtiges Hilfsmittel dabei sind Hashtags, die als eine Art Verschlagwortung und so als Erkennungszeichen dienen. Hashtags machen es Nutzern möglich, die eigenen Inhalte in sozialen Netzwerken einer bestimmten Kategorie zuzuordnen, diese zu präsentieren und so gesehen zu werden.

Insbesondere auf der Foto- und Video-Plattform Instagram finden Nutzer Hashtags unter fast jedem Bild, Video oder Story-Posting. Durch die Flut an Bildern und Videos ist der Kampf um das „Gesehen werden“ aktuell besonders hoch.

Wenn es um die Bekanntmachung der eigenen Geschäftsidee geht, sollten auch Unternehmen auf die Verwendung von Hashtags in sozialen Medien setzen, um Kunden für ihre Produkte oder Dienstleistungen zu gewinnen. Die Hashtag-Verwendung hat den Vorteil, dass diese sich leicht in das Marketingkonzept einbinden lässt und zudem schnell zu einer höheren Bekanntheit beitragen kann.

Wichtige Botschaften mit Hashtags in der viralen Politik verbreiten

Doch nicht nur Unternehmen nutzen Hashtags, um mehr Reichweite zu erhalten, Hashtags haben sich auch einen Platz in der Online-Politik verschaffen. So haben beispielsweise wichtige Bewegungen wie #MeToo, #FridaysForFuture oder #BlackLivesMatter ihren Ursprung als Hashtag.

Dies zeigt: Hashtags können auch Diskussionen in Gang bringen und sogar Machtverhältnisse ankratzen. Für beispielsweise Menschenrechtsorganisationen dienen Hashtags daher als wichtiges digitales Mittel, um ihr Anliegen bei möglichst vielen Menschen bekannt zu machen.

Fazit:

Hashtags spielen eine wesentliche Rolle, um Beiträge in sozialen Netzwerken zu kategorisieren und schnell global sichtbar zu machen. Neben dem Zweck, sich oder das eigene Unternehmen zu vermarkten, werden Hashtags in sozialen Netzwerke genutzt, um schnell an bestimmte Informationen zu gelangen oder die eigene Meinung zu bestimmten Themen zu äußern.