Ludwigshafen: Stadtnotizen 06.01.2022

Radarkontrollen für die Woche vom 10. Januar bis 16. Januar 2022

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 10. Januar: Edigheim, Oppau und Gartenstadt; Dienstag, 11. Januar: Mitte, Ruchheim und Oggersheim; Mittwoch, 12. Januar: Nord, Friesenheim und Pfingstweide; Donnerstag, 13. Januar: Mundenheim, Maudach und Süd; Freitag, 14. Januar: West, Friesenheim und Oppau; Samstag, 15. Januar: Rheingönheim, Gartenstadt und Nord.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Gaming: Nintendo Switch – Testnachmittag

Kinder ab acht Jahren können am Mittwoch, 12. Januar 2022 von 15 bis 18 Uhr in der Stadtteil-Bibliothek Oggersheim, Schillerstraße 6, einen Nachmittag lang allein, mit Freunden oder ihren Eltern die neue Spielekonsole Nintendo Switch in der Stadtteil-Bibliothek testen. Eine Anmeldung ist nicht nötig – einfach reinkommen und mitspielen. Die Kontaktdaten werden erfasst. Der Eintritt ist frei. Informationen gibt es telefonisch unter 0621 6717421.

Für alle Präsenz-Veranstaltungen der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung.

Leseräuber neu in Oggersheim

Kindergartenkinder entdecken die Welt der Bücher – ab sofort auch in der Stadtteil-Bibliothek Oggersheim. Das bewährte Konzept „Die Leseräuber“ ermöglicht den Kindern, Spaß an Büchern und am (Vor-)lesen zu entwickeln und bietet den Eltern und anderen Erziehungspersonen Anregungen für den Umgang mit ihnen. Neben dem Vorlesen und Anschauen wird gesungen und gebastelt, um die Inhalte über mehrere Sinne erlebbar zu machen. Start der Reihe „Leseräuber“ in Oggersheim ist am Freitag, 14. Januar 2022, von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Stadtteil-Bibliothek Oggersheim, Schillerstraße 6. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen drei und fünf Jahren mit Begleitpersonen. Der Eintritt ist frei.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 6717421 oder E-Mail stadtbibliothek.oggersheim@ludwigshafen.de.

Workshop Stickereien zaubern mit der Stickmaschine

Für alle, denen Sticken mit der Hand zu zeitaufwändig ist, führt der Workshop „Stickereien zaubern mit der Stickmaschine“ am Mittwoch, 12. Januar 2022 von 17 bis 19 Uhr im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, in die Funktionen der Stickmaschine des Ideenw3rks ein. Kursleiterin Annabell Huwig zeigt, wie man sie einsetzen kann, um Handtücher, Kopfkissen, Servietten und Bekleidung durch Schriftzüge, mehrfarbige Bilder und Verzierungen aufzuwerten. Anschließend kann die Stickmaschine während der Öffnungszeiten der Bibliothek für eigene Projekte genutzt werden.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Die Kursgebühr beträgt 3 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2608 und auf www.ideenw3rk.de.

Ein Oscar für Emily entfällt

Das am Mittwoch, 19.2.2022 geplante Gastspiel der Münchner Tournee mit der Komödie Ein Oscar für Emily muss leider entfallen.