Auf Verstoß gegen die Maskenpflicht folgt Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Weil ein 21-jähriger Frankfurter am 05.01.2022 im Hauptbahnhof das Tragen der erforderlichen Mund-Nasen-Bedeckung verweigerte und sich in den Gleisbereich begab, wurde die Bundespolizei durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn um Unterstützung gebeten. Bei Eintreffen der Beamten befand sich die Person bereits wieder außerhalb des Gefahrenbereiches, einen Mund-Nasen-Schutz wollte der Mann jedoch weiterhin nicht anlegen. Er verhielt sich äußerst aggressiv und bedrohte die Beamten, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten.

Nach Feststellung seiner Personalien auf der Wache sollte der 21-Jährige entlassen werden, stattdessen beleidigte er die Beamten fortwährend und störte somit den Dienstbetrieb. Der Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und einer Durchsuchung unterzogen. Hierbei wehrte er sich unter massiver Gewalteinwirkung. Die eingesetzten Beamten wurden jedoch nicht verletzt.

Nach einer Stunde im polizeilichen Gewahrsam hatte sich der Mann beruhigt und konnte entlassen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen unerlaubten Aufenthalt in den Gleisen und nach dem IfSG eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Großeinsatz – Wohnungsbrand im 5.OG – Personen in der Wohnung

Frankfurt-Bockenheim (ots) – Gegen 13 Uhr 55 gingen Notrufe zu einer Rauchentwicklung, im 5. Obergeschoss, in der Heinrich-Hertz-Straße ein. In der Brandwohnung wurden noch Personen vermutet. Aufgrund des Gesamtbildes wurde ein großes Einsatzkräfteaufgebot alarmiert. Mit 2 Trupps, ein Trupp besteht aus zwei Einsatzkräften, wurde unter Atemschutz und einem Strahlrohr in die Brandwohnung eingedrungen. Der Brand konnte in der Küche lokalisiert und bekämpft werden.

Parallel wurde die Personensuche gestartet. Im Ergebnis befanden sich in der Wohnung keine Personen. Im Außenbereich wurde die Drehleiter, zum möglichen sofortigen Eingreifen, in Stellung gebracht. Die angrenzenden Wohnungen wurden mit weiteren Kräften kontrolliert und die Einsatzstelle maschinell entraucht.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, die Brandwohnung ist aufgrund des Brandes nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen und über die Schadenhöhe können keine Aussagen gemacht werden. Insgesamt waren 14 Fahrzeuge und 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert.

Quelle: Feuerwehr Frankfurt am Main

Unfallflucht – Radfahrer gestürzt

Frankfurt-Bornheim (ots)-(dr) – Mittwochnachmittag 05.01.2021 ereignete sich auf der Friedberger Landstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer mit seinem Pkw einen 22-jährigen Radfahrer touchierte, sodass dieser zu Fall kam. Der Pkw-Fahrer entfernte sich jedoch nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein 22-jähriger Fahrradfahrer befand sich gegen etwa 15:55 Uhr auf der Friedberger Landstraße und befuhr den dortigen Radweg in stadtauswärtiger Richtung. In Höhe der Friedberger Warte touchierte ein Autofahrer, der mit seinem VW Golf in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war und offenbar den Straßenverlauf falsch einschätzte, dem neben ihm fahrenden Radfahrer, sodass dieser stürzte.

Der 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam zur medizinischen Behandlung später in ein örtliches Krankenhaus. Statt sich nach dem Gestürzten zu erkundigen, entfernte sich der bislang unbekannte Autofahrer unerlaubt vom Unfallort. Es ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen schwarzen VW-Golf gehandelt haben soll.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Unfallgeschehen und/oder dem unbekannten Fahrer werden gebeten, sich beim 6. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-10600 zu melden.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(dr) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Januar 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

