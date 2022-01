Kaiserslautern: “Movie Money” nicht akzeptiert

Kaiserslautern (ots) – Ein 10-Euro-Schein ist am Mittwoch 05.01.2022 bei der Polizei abgegeben worden. Der Schein wurde bei der Einzahlung an einem Bankautomaten vom Gerät als falsch erkannt und “aussortiert”. Wie sich herausstellte, handelte es sich um sogenanntes “Movie Money”, also unechtes Geld, das zum Beispiel bei Film- und Theaterproduktionen als Requisite verwendet wird. Woher der Schein stammte und wie die Einzahlerin in den Besitz des Filmgelds kam, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen laufen.

Hinweis:

Bei sogenanntem “Movie Money” handelt es sich um nachgemachte Geldscheine, die zwar den echten sehr ähnlich sehen, aber keinerlei Sicherheitsmerkmale haben, wie sie bei echten Scheinen zu finden sind. Zudem trägt das nachgemachte Geld einen Aufdruck (meistens in Englisch, zum Beispiel “Prop Copy”), der verdeutlicht, dass es sich nicht um echtes Geld handelt.

Bevor solch ein falscher Schein auch in Ihrem Geldbeutel landet, empfehlen wir: Schauen Sie genau hin! Machen Sie sich mit den Sicherheitsmerkmalen von echtem Geld vertraut. Dann lassen sich die falschen Scheine viel leichter erkennen. Die Bundesbank zeigt Ihnen, worauf Sie achten müssen: https://s.rlp.de/hNVl0

Und falls Ihnen ein falscher Geldschein in die Finger gerät, wenden Sie sich am besten direkt an Ihre Bank oder die nächste Polizeidienststelle. Verwenden Sie das Falschgeld auf keinen Fall zum Bezahlen, auch nicht “zum Spaß”, denn eine Nutzung oder Weiterverbreitung ist strafbar! |cri

Verlorene Ladung auf der Autobahn löst folgenschweren Unfall aus (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Ein bislang unbekannte Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen 06.01.2022 die BAB 6 zwischen dem Autobahndreieck KL und der Anschlussstelle KL-West in Richtung Saarbrücken. Hinter dem PKW wurde ein Anhänger mitgeführt. Vermutlich wegen mangelhafter Ladungssicherung, fiel von diesem Anhänger ein großer Mörtelkübel auf den mittleren Fahrstreifen. Ein nachfolgender 45-jähriger PKW-Fahrer erkannte den Gegenstand und versuchte diesem nach links auszuweichen, um so einen Zusammenstoß mit dem Hindernis zu vermeiden.

Durch das abrupte Fahrmanöver verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW schleuderte zunächst nach links in die Mittelschutzplanke und von dort über alle 3 Fahrstreifen in die rechte Schutzplanke. Im Anschluss kam er dann auf dem Standstreifen zum Stehen. Der/die unfallverursachende Fahrer(in) des PKW-Anhänger-Gespanns setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Der unfallbeschädigte PKW musste abgeschleppt werden.

Der zum Glück nur leichtverletzte Fahrer wurde, in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die Autobahnpolizei KL sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallverursacher machen können.

Auseinandersetzung wegen Falschparkens

Kaiserslautern (ots) – Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Mittwochnachmittag 05.01.2022 im Stadtgebiet gekommen. Ein Mitarbeiter eines Parkplatzbetreibers wollte in der Alleestraße einen 42-jährigen Mann auf sein falsch geparktes Auto aufmerksam machen. Daraufhin kam es zu einem aggressiven Wortgefecht und der 42-Jährige schlug dem 34-jährigen Mitarbeiter mehrmals ins Gesicht.

Als dieser sich wehrte hörte der 42-Jährige auf, gab ihm eine Visitenkarte von sich und zog von Dannen. Der 34-Jährige erstattete auf der Dienststelle Anzeige. Da auch er angab zugeschlagen zu haben, wird nun gegen beide wegen Körperverletzung ermittelt. |elz

Wer kann Hinweise geben? Dieb geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – In der Steinstraße ist ein Mann beim Diebstahl beobachtet worden und geflüchtet. Der Unbekannte machte sich an einem parkenden Auto zu schaffen, das nicht verschlossen war. Während der Fahrer den Wagen auslud, griff sich der Dieb in einem unbeobachteten Moment den Geldbeutel des 69-Jährigen. Er erbeutete 400 Euro und flüchtete.

Eine Zeugin wurde auf die Tat aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Fahndung nach dem Verdächtigen verlief erfolglos. Der Mann konnte bislang nicht aufgespürt werden.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe:

Wem ist am Mittwoch zwischen 12-13 Uhr, ein 20-25 Jahre alter Mann in der Steinstraße aufgefallen? Der Verdächtige hat schwarze, lockige Haare und einen sonnengebräunten Teint. Er war mit einer schwarzblauen Tarnjacke bekleidet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Viel Schaden, wenig Beute

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zugang zu einem Gebäudekomplex “Im Stadtwald” verschafft. Am frühen Mittwochmorgen 05.01.2022 fiel auf, dass die Eingangstür eines Schulgebäudes gewaltsam aufgehebelt wurde und im Verwaltungstrakt mehrere Türen aufgebrochen, Schränke geöffnet sowie ein Tresor geknackt wurden. Die Beute der Täter: etwas Bargeld.

Auch im Bürobereich der angrenzenden Schule brachen die Eindringlinge Türen auf und stahlen Geldkassetten und Geldtaschen, in denen sich allerdings ebenfalls nicht viel befand. Die Bilanz: Während der Wert der Beute im unteren dreistelligen Bereich liegt, ist der angerichtete Sachschaden um ein Vielfaches höher.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend 04.01.2022 um 22 Uhr und Mittwochmorgen 05.01.2022 um 06.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Betrüger nutzen unterschiedliche Geschichten

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Mit den unterschiedlichsten Geschichten haben Betrüger am Mittwoch 05.01.2022 versucht, Menschen in Kaiserslautern per Telefon aufs sprichwörtliche Glatteis zu führen. Zum Glück erkannten alle Angerufenen die jeweiligen Betrugsmaschen und gingen nicht darauf ein.

Mehrfach gemeldet wurden der Polizei zum Beispiel Anrufe von angeblichen Bankmitarbeitern. Unter anderem erhielt eine 83-jährige Frau aus dem Stadtgebiet gegen 14 Uhr einen Anruf einer unbekannten Person, die sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgab und wissen wollte, wo die Seniorin ihr Bargeld aufbewahrt. Auch nach dem PIN für die EC-Karte wurde gefragt. Die 83-Jährige machte jedoch keine Angaben und meldete sich stattdessen bei der Polizei.

Einen ähnlichen Anruf erhielt auch eine 72-Jährige aus dem Stadtgebiet. Ihr versuchte der angebliche “Mitarbeiter der Bankaufsicht” weiszumachen, jemand habe unberechtigt versucht, Geld von ihrem Konto abzuheben. Dabei wurde die Frau in ein Gespräch verwickelt, bei dem der Anrufer versuchte, ihr verschiedene Informationen zu entlocken. Die 72-Jährige erkannte jedoch die Betrugsmasche und beendete das Telefonat. Anschließend meldete sie den dubiosen Anruf der Polizei.

Die gleiche frei erfundene Geschichte über die “unberechtigte Konto-Abbuchung” musste sich kurz vor 15 Uhr auch eine 78-jährige Frau aus dem Stadtgebiet anhören. Die Seniorin durchschaute aber die Lüge und fragte den Anrufer nach seiner Telefonnummer, da sie sich persönlich bei ihrer Hausbank erkundigen wolle. Daraufhin beendete der Unbekannte das Gespräch.

Als Mitarbeiter eines Gerichts gab sich ein Anrufer am Mittwochvormittag bei einem Mann in Fischbach aus. In diesem Fall versuchte der Betrüger sein Opfer einzuschüchtern, indem er ihm ein “gerichtliches Zwangsvollstreckungsverfahren” androhte. Er habe nun “letztmalig” die Möglichkeit das Verfahren abzuwenden, indem er mehrere tausend Euro bezahle. Der Mann ging zum Glück nicht darauf ein, sondern erstattete Anzeige.

Gewundert hat sich auch eine Frau aus dem Stadtgebiet, die am Mittwoch per E-Mail eine Zahlungsaufforderung eines Vereins erhielt, in dem sie Mitglied ist. Das Schreiben wirkte zwar “echt” und machte auf die Frau zunächst einen seriösen Eindruck, aber der geforderte 4-stellige (!) Betrag machte sie stutzig. Sie nahm deshalb Kontakt zum Vereinsvorstand auf und erfuhr dort, dass die E-Mail gar nicht vom Verein stammt. Die 72-Jährige entschloss sich daraufhin, bei der Polizei Anzeige wegen versuchten Betrugs zu erstatten. Die Ermittlungen nach dem Absender der E-Mail laufen.

Die Beispiele zeigen, wie wichtig es ist, aufmerksam zu bleiben und nicht alles zu glauben, was einem am Telefon oder per E-Mail erzählt wird. Unser Tipp. Gehen Sie auf keine Forderungen ein und geben Sie keine persönlichen Daten preis! Stellen Sie Rückfragen, lassen Sie sich Namen und Telefonnummern nennen, meistens geben die Betrüger dann schon auf. |cri

Kreis Kaiserslautern

Hilfe kommt über den Balkon

Enkenbach-Alsenborn (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 05.01.2022 schrie ein 92-Jähriger in Enkenbach um Hilfe. Kurz vor 03 Uhr hörte ein Nachbar die Rufe. Er eilte zur Hilfe. Weil der Senior die Wohnungstür nicht öffnete, kletterte der 41-Jährige über den Balkon in die Wohnung des Rentners. Wie sich herausstellte, war der 92-Jährige gestürzt.

Der Helfer kümmerte sich um den Mann. Zwischenzeitlich hatte ein anderer Nachbar die Polizei alarmiert. Die Alarmierung des Rettungsdienstes lehnte der Senior ab, ein Pflegedienst nahm sich dem Mann an. |erf

Schild überfahren

Otterbach (ots) – Ein Autofahrer hat am Mittwoch ein Schild auf einer Verkehrsinsel in der Lauterstraße überfahren. Der 61-Jährige gab bei der Unfallaufnahme an, dass er von der Sonne geblendet gewesen sei. In der Folge kam er von seiner Fahrspur ab und geriet auf die Mitte der Fahrbahn, geradewegs fuhr er über die Verkehrsinsel und beschädigte das Schild.

Das Auto des 61-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Unfallschaden ist aktuell noch nicht beziffert.|erf

Wieder Glasscheibe mit Zwille beschossen

Otterberg (ots) – Unbekannte haben am Mittwochabend 05.01.2022 in der Bergstraße eine Haustür beschädigt, vermutlich durch den Beschuss mit einer Zwille. In der Glasscheibe der Tür entdeckte ein Hausbewohner gegen 20 Uhr ein Loch. Es gleicht einem Einschuss, wobei nur die erste Scheibe der Doppelverglasung beschädigt wurde.

Ein ähnliches Schadensbild stellte die Polizei bereits am Dienstagmorgen 04.01.2022 an der Schaufensterscheibe einer Bäckerei in Enkenbach-Alsenborn fest.

Die Beamten sicherten am Mittwoch eine Stahlkugel. Eine solche Kugel konnte zwischenzeitlich auch in einem Schacht vor der Bäckerei in Enkenbach-Alsenborn gesichert werden. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Stahlkugeln mit einer Zwille abgefeuert wurden. Die Beamten schließen einen Tatzusammenhang nicht aus.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet hierzu um Hinweise: Wem sind am Mittwochabend zwischen 19:30-19:45 Uhr Personen oder Fahrzeuge in der Bergstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf