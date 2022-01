Seitenscheibe an 2 Pkw eingeschlagen

Annweiler (ots) – Am Mittwoch 05.01.2022, schlugen in der Zeit zwischen 18:30-18:45 Uhr bislang Unbekannte die Seitenscheiben zweier in der Klostergasse abgestellter Pkw ein und durchsuchten diese nach Wertsachen. In einem Fahrzeug war auf dem Beifahrersitz ein Einkaufskorb abgestellt, aus welchem ein Handy und eine Geldbörse samt Inhalt entwendet wurden.

Aus dem zweiten Fahrzeug wurde bisherigen Ermittlungen zufolge nichts entwendet. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei, keine Wertsachen sichtbar im Auto zurückzulassen, auch nicht bei nur kurzer Abwesenheit. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Über die Verkehrsinsel gerauscht

Maikammer (ots) – Eine 76-jährige Autofahrerin kam gestern Abend auf der L 516, Höhe Marktstraße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf einer Verkehrsinsel installierten Verkehrszeichen. Infolge des Zusammenstoßes war ihr Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei über 6.000 Euro.

Sandsteinsäule beschädigt – Verursacher gesucht

Klingenmünster (ots) – Im Kammeracker 1 streifte zwischen Montag 03.01.22 und Mittwoch 05.01.22, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Wenden in der Hofeinfahrt, eine Sandsteinsäule. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Tageswohnungseinbruch

Edenkoben (ots) – Unbekannte kletterten Dienstagmittag 05.01.2022 in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19 Uhr auf den Balkon einer Wohnung in der Klosterstraße und schlugen dort ein Fenster ein. Sie stiegen in das Objekt, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten eine Spielkonsole, Sammlermünzen und verschiedene Papiere.

Hinweise zu den Unbekannten oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Einbruch in Haus

Edenkoben (ots) – Am Mittwoch 05.01.2022 zwischen 15-19:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Haus in Edenkoben in der Klosterstraße ein. Die Täter schoben den Rollladen der Terrassentür hoch und schlugen die Scheibe in Griffhöhe ein. Im Anschluss öffneten sie die Terrassentür durch das zerborstene Glas. Sie stahlen unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

10 Pkw aufgebrochen und durchsucht

Böchingen, Walsheim, Siebeldingen, Landau (ots) – In der Nacht von Montag 03.01.2022, auf Dienstag 04.01.2022, wurden in Siebeldingen, Landau-Dammheim, Walsheim und Böchingen insgesamt 10 Pkw aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen jeweils eine Scheibe ein und gelangten so ins Innere der Fahrzeuge, die sie dann nach Wertsachen durchsuchten.

Entwendet wurden u.a. zwei Gelbörsen mit EC-Karten und Bargeld, ein Laptop und in einem Fall gar eine Winterjacke. In einigen Fällen erbeuteten die Täter nichts. Da jedoch an allen Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen wurden, entstand erheblicher Sachschaden, welcher derzeit auf insgesamt etwa 8.000 geschätzt wird. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Um sich vor ähnlichen Taten zu schützen, können Ihnen folgende Tipps helfen: