Landau: Die Polizei-News

Betrunken in die Mittelschutzplanke

A65/AS LD-Dammheim (ots) – Überhöhter Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochabend 05.01.2022 um 22.30 Uhr auf der A65 bei LD-Dammheim gewesen sein, als eine 70 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und in die Mittelschutzplanke krachte.

Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten Atemalkohol feststellen, weshalb die Frau zum Alkotest gebeten wurde. Dieser ergab 1,1 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 7.000 Euro.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Bornheim (ots) – Zu einem größeren Einsatz der Polizei kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, als ein unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten in der Bruchwiesenstraße in Bornheim aufbrach. Die Tat wurde durch einen Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte.

Die anschließende Fahndung nach dem Täter erfolgte mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber. Der Täter konnte jedoch nicht festgestellt werden. Mehrere Zigarettenschachteln wurden entwendet und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.