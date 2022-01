Betrunkener Radfahrer

Waldsee (ots) – Am Donnerstagabend 06.01.2022 gegen 21:00 Uhr wird eine mögliche hilflose Person auf dem Wirtschaftsweg, parallel zur K13, zwischen Altrip und Waldsee mitgeteilt. Die beschriebene Person konnte bei der Anfahrt fahrend auf dem Fahrrad auf dem Wirtschaftsweg einer Kontrolle unterzogen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille. Dem 56-jährigen Radfahrer wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin Blut entnommen und das Fahrrad sichergestellt. Gegen den 56-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Die Führerscheinstelle wurde hierüber in Kenntnis gesetzt.

Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Donnerstagmorgen 06.01.2022 gegen 01:30 Uhr, wurde ein 64-jähriger PKW-Fahrer in der Hauptstraße einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,7 Promille. Auf der Dienststelle wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt.

Dieser ergab einen Wert von 0,54 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Autofahrt ohne Fahrerlaubnis

Schifferstadt (ots) – Am Mittwochabend 05.01.2022 gegen 23:50 Uhr, wurde eine 47-jährige PKW-Fahrerin in der Salierstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Fahrerin konnte keinen Führerschein vorzeigen. Es stellte sich heraus, dass der 47-Jährigen ihre Fahrerlaubnis bereits entzogen wurde.

Der Beifahrer und Fahrzeughalter, welcher im Besitz einer Fahrerlaubnis war, setzte die Fahrt mit dem PKW fort. Gegen die Fahrerin wird wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gegen den Fahrzeughalter wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Brand eines Schuttcontainers

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Donnerstagmorgen 06.01.2022 gegen 01:20 Uhr, wird der Brand eines Schuttcontainers in der Hochdorfer Straße mitgeteilt. Durch die Freiwillige Feuerwehr wurde der Brand zügig gelöscht. In dem Container befand sich unter anderem Dämmwolle. Derzeit wird wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt ermittelt.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontrollen zur Einbruchsprävention

Neuhofen/Schifferstadt (ots) – Die Polizeiinspektion hat am Mittwochnachmittag 05.01.2022 und in den Abendstunden mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei in Neuhofen in der Jahnstraße und in Schifferstadt in der Mannheimer Straße am Wassertrum Kontrollstellen eingerichtet. Neben den Standkontrollen wurden auch mobile Kontrollen durchgeführt.

Im Fokus stand die Einbruchsprävention. Hinweise auf Einbruchsdelikte sind dabei keine erlangt worden. Es wurden jedoch vier Verstöße gegen die Gurtpflicht und ein Verstoß wegen verbotener Handynutzung geahndet. Die Polizei wird im Hinblick auf die “dunkle Jahreszeit” weiterhin Kontrollen durchführen.