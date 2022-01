Mann im Bus berührt Knie einer Schülerin

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 04.01.2022 fuhr um 07:15 Uhr eine 15-jährige Schülerin mit der Linie 80 zu ihrer Schule. An der Haltestelle “Am Schwanen” stieg ein bislang unbekannter Mann ein und starrte zunächst dieses Mädchen an. Dann setzt er sich neben die Schülerin und berührte sie kurz am Knie. Das Mädchen zog sofort ihr Bein zurück.

Beim Verlassen des Busses berührte er sie kurz an der Schulter. Der unbekannte Mann stieg an der Haltestelle “Marienkirche” wieder aus dem Bus. Die Ermittlungen dauern an.

Beschreibung des unbekannten Mannes:

ca. 40 Jahre alt, Haare oben länger und an der Seite kurz. Er trug einen Blaumann.

Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Mann geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Sicherheitsabstand zu gering – Auffahrunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 05.01.2022 hielt um 08:25 Uhr ein 28-jähriger Autofahrer in der Brunckstraße an einer rot werdenden Ampel an. Der hinter ihm fahrende 23-jährige Autofahrer fuhr aufgrund fehlendes Sicherheitsabstands auf. Der auffahrende Unfallverursacher verletzte sich leicht. Fehlender Sicherheitsabstand ist Unfallursache Nummer eins.

Beachten Sie bitte die Tipps Ihrer Polizei, um sicher an Ihr Ziel zu kommen.

Der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ist Ihr persönlicher Sicherheitsabstand.

Zu einem vorausfahrenden Fahrzeug muss in der Regel der Abstand so groß sein, dass auch dann hinter diesem gehalten werden kann, wenn plötzlich gebremst wird.

Halten Sie so viel Abstand, dass Sie jederzeit bremsen können.

Verkehrsunfall beim Spurwechsel – Fahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am 05.01.2022 fuhr um 16:26 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem Kleinwagen auf der Carl-Bosch-Straße, als ein 48-jähriger LKW-Fahrer beim Spurwechsel den rechts neben ihm fahrenden Kleinwagen übersah und diesen touchierte.

Der Kleinwagenfahrer wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.300 Euro.

Unfall mit Radfahrerin in der Schillerstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 05.01.2022 gegen 11:00 Uhr, fuhr eine 61-jährige Postzustellerin mit ihrem Fahrrad auf der Schillerstraße in Richtung Hans-Warsch-Platz. Zur gleichen Zeit fuhr eine 70-Jährige mit ihrem Auto auf der Karl-Theodor-Straße in Richtung Pfalzgrad-Adolf-Straße und überquerte hierbei die Schillerstraße.

Beim Überqueren der Schillerstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, so dass die 61-Jährige vom Fahrrad stürzte. Sie verletzte sich leicht.

79-Jährige nach Vollbremsung einer Straßenbahn verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 05.01.2022 gegen 10:45 Uhr, fuhr ein Straßenbahnführer mit der Straßenbahn Linie 4 von der Haltestelle Hans-Warsch-Platz los in Richtung Mannheimer Straße. Unmittelbar nach dem Anfahren passierte er den Kreuzungsbereich zum Schillerplatz. Zur gleichen Zeit fuhr eine 64-Jährige mit ihrem Auto auf dem Schillerplatz in Richtung Mannheimer Straße und bog nach rechts auf die Mannheimer Straße ab.

Hierbei übersah sie die von links kommende Straßenbahn. Daraufhin bremste der Straßenbahnführer stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, so dass eine stehende 79-jährige Mitfahrerin in der Bahn stürzte. Sie verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht. Durch die Unfallaufnahme kam es für etwa 20 Minuten zu Einschränkungen für den Schienen- und Autoverkehr.