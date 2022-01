Polizei kontrolliert mit Fisch beladenen Sattelzug

Lorsch/Bergstraße (ots) – Am Mittwoch 05.01.2022 kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der Rastanlage Lorsch an der A 67 zwei 39- und 43-jährige Fahrer eines Sattelzugs, die mit fangfrischem Fisch von der Türkei nach Deutschland unterwegs waren. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung fiel den Ordnungshütern hierbei auf, dass seit dem 01.01.2022 außer den beiden Karten der Fahrer eine dritte, Fahrer fremde Karte im digitalen Fahrtenschreiber auftauchte.

Ermittlungen ergaben, dass diese dritte Fahrerkarte als gestohlen gemeldet wurde und somit nicht mehr genutzt werden durfte. Das Duo händigte auf entsprechenden Nachdruck den Beamten daraufhin die betreffende Fahrerkarte, die sehr gut im Fahrzeug versteckt war, aus. Frachtdokumente und die Einreisestempel in ihren Pässen bestätigten anschließend, dass die beiden Fahrer die fremde Karte nutzten, um ihre persönlichen Fahrerkarten frei von den vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeit-Verstößen zu halten.

Zur Sicherung des nun anstehenden Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 6.500 Euro erhoben. Die aufgefundene Fahrerkarte wurde von der Polizei eingezogen.

Wohnungsdurchsuchung erfolgreich – 27-Jähriger aus in U-Haft

Biblis (ots) – Zivilfahnder der Polizeidirektion Bergstraße haben bereits vor Weihnachten (21.12.) einen mutmaßlichen Drogendealer in seiner Wohnung in Biblis festgenommen. Zudem ermitteln die Beamten jetzt auch gegen die Mutter, weil sie während der Durchsuchung versucht haben soll, eine geringe Menge Amphetamin zu verstecken. Der Wohnungsdurchsuchung waren intensive verdeckte Ermittlungen vorausgegangen, die den Verdacht, dass der 27-Jährigen mit Drogen handeln könnte, erhärteten.

Unterschiedliche Drogen wurden bei der Durchsuchung sichergestellt. Darunter befand sich über ein Kilogramm Amphetamin im Wert von mindestens 3.000 Euro. Neben einer Cannabispflanze und mehreren Cannabissamen wurden noch über 100 Gramm Haschisch und rund 20 Gramm Marihuana aufgefunden.

Darüber hinaus nahmen die Ermittler drei Handys, einen Waffenkoffer mit einer Luftdruckpistole, ein Luftdruckgewehr, ein Teleskopschlagstock sowie über 5.000 Euro Bargeld in Szene typischer Stückelung in amtliche Verwahrung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Beschuldigte am späten Nachmittag des 21. Dezembers einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Polizei rekonstruiert Einbruch in Schmuckgeschäft und sucht Zeugen

Bensheim (ots) – Nachdem zwischen dem 30. Dezember und Mittwoch 05.01.2022 mehrere Schmuckstücke aus einem Geschäft in der Hauptstraße/Ecke Am Rinnentor gestohlen wurden, hat die Polizei den Einbruch rekonstruiert, um Zeugen zu finden. Die Täter nutzten demnach ein Geländer, welches neben einem Gasthaus angebracht ist, um zum Bachlauf zu gelangen.

An der Mittelbrücke wurde an der dortigen Straßenlaterne ein langer Holzbalken schräg angelegt. Über den Balken hangelten sich die Täter zu einem Fenster des Geschäfts vor, um über ein aufgebrochenes Fenster ins Innere zu gelangen. Nachdem zwei Vitrinen am Schaufenster zur Fußgängerzone zerschlagen wurden, ist der ausgestellte Schmuck entwendet worden. Nach der Tat wurde das Geschäft wieder über den Einstiegsweg verlassen.

Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der zentralen Rufnummer 06252 / 706-0 beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim.

Darmstadt-Dieburg

Einbrecher erbeuten Schmuck – Wer hat Verdächtiges gesehen?

Roßdorf (ots) – Die längere Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses “Am Hang” haben ungebetene Besucher in den zurückliegenden Tagen ausgenutzt. In der Zeit zwischen Mittwoch 22.12.2021 und Mittwoch 05.1.2022 verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumen und suchten dort nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen ließen sie Schmuck mitgehen.

Die Höhe des Gesamtschadens ist abschließend noch nicht beziffert. Die Kripo in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt: Wem ist im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen? Wer hat möglicherweise fremde Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten können? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Vollsperrung der A 5 – Austritt von Salzsäure aus Tanklaster

Weiterstadt (ots) – Am Donnerstagmorgen 06.01.2022 gegen 9.40 Uhr, ereignete sich auf der A 5, in Höhe des Parkplatzes Brühlgraben, zunächst ein Verkehrsunfall. 2 Fahrzeuge kollidierten in Richtung Darmstadt aus unbekannter Ursache. Eines der beteiligten Autos prallte in der Folge gegen einen in gleicher Richtung fahrenden Sattelzug, der daraufhin ins Schlingern geriet und sich drehte.

Die Fahrerin, die gegen den Laster prallte, wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Strecke musste für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten in Richtung Süden voll gesperrt werden. Im daraufhin entstandenen Stau bemerkte der Fahrer eines mit Salzsäure beladenen Tanklasters aus dem Emsland dann gegen 12.00 Uhr, dass Flüssigkeit aus seinem Tank austrat.

Um den Gefahrenbereich großräumig abzusperren, wurde die A 5 nun auch in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Zwei in der Nähe des Lastwagens befindliche Rettungssanitäter klagten über Beschwerden der Atemwege und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten anschließend fest, dass offenbar ein undichtes Ventil Grund für den Gefahrstoffaustritt war.

Nach entsprechender Abdichtung konnte der Tanklaster gegen 14.00 Uhr auf die Rastanlage Gräfenhausen-West geleitet und die Sperrung in Richtung Frankfurt aufgehoben werden. Zur Ursache des Gefahrstoffaustritts dauern die polizeilichen Ermittlungen an.

Groß-Gerau

Transporter von Sportverein brennt – Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Mittwoch 05.01.2022 gegen 16.45 Uhr bemerkte ein Passant, dass der auf einem Parkplatz im Bereich der Turngesellschaft Walldorf in der Okrifteler Straße abgestellte Ford Transit des Sportvereins am vorderen linken Fahrzeugreifen brannte. Das Feuer konnte anschließend von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Dennoch entstand an dem Fahrzeug nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich anschließend Hinweise darauf, dass der Transporter von Unbekannten möglicherweise vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Der Ford Transit wurde zur Spurensicherung durch die Polizei sichergestellt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Rüsselsheim (ots) – Unter dem Vorwand das Wasser sowie alle Heizungen im Haus abstellen zu müssen, verschafften sich 2 Unbekannte am Mittwoch 05.01.2022 in der Zeit zwischen 14-15.00 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin “Am Römerhof”. Nachdem die Kriminellen jedes Zimmer betraten und das Haus wieder verlassen hatten, stellte die Frau das Fehlen eines Personaldokuments fest.

Ob noch mehr gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich:

Lassen Sie keine fremden Personen in ihr Haus oder Wohnung.

Fragen Sie sich: Habe ich einen Handwerker/Techniker bestellt?

Bedenken Sie: Seriöse Unternehmen kündigen ihre Wartungs- und Installationstermine an.

Sensibilisieren Sie sich und ihre älteren Familienangehörigen, indem Sie miteinander die möglichen Betrugsvarianten besprechen.

Lassen Sie sich zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen, ziehen Sie im Zweifel Personen ihres Vertrauens zurate oder kontaktieren Sie die Polizei.

Wohnungseinbrecher hebeln Fenster auf

Mörfelden-Walldorf (ots) – Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mainstraße, geriet am Mittwoch 05.01.2022 in der Zeit zwischen 6.30-20.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten.

Die ungebetenen Besucher durchsuchten anschließend alle Zimmer auf ihrer Suche nach Wertgegenständen. Ob auch etwas gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Berauscht am Steuer – Polizei findet Drogen bei Autofahrer

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Einen 21-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Bischofsheim am Mittwochmittag 05.01.2021 in der Ginsheimer Straße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 21-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Gegenüber den Polizisten räumte er den vorherigen Konsum von Marihuana ein.

Im Fahrzeug des Mannes sowie in seinen Räumlichkeiten fanden die Beamten zudem rund 70 Gramm Marihuana. Die Drogen wurden von der Polizei beschlagnahmt. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Zeit zwischen dem 05.01.22,23:00 Uhr und dem 06.01.22, gg.15:00 Uhr wurde ein weißer Hyundai beim Ein/Ausparken in der Niddastraße in Walldorf beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 EUR

Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug/dem Verursacher nimmt die Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Tel.: 06105/4006-0 entgegen.

