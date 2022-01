Friedberg: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Einbrecher auf Firmengelände – Straftäter flüchten

Diebe waren in der Nacht zu Donnerstag auf dem Gelände eines Stromversorgungsgsunternehmens zugange. Bei dem Versuch, in einer Halle gelagerte Kabeltrommel mit einem Gabelstapler abzutransportieren, waren sie bemerkt worden. Daraufhin alarmierte man die Polizei. Bei Eintreffen der verständigten Ordnungshüter flüchteten die Täter vom Firmengrundstück in der Straße “bei der Warth”, offenbar in Richtung Bahnstrecke, wo die Schutzleute sie aus den Augen verloren.

Die Kripo in Friedberg ermittelt nun wegen des versuchten, besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem sind nach 2.45 Uhr verdächtige Personen nahe das Tatortes begegnet? Wem sind verdächtige Fahrzeuge in der Nähe aufgefallen? Hatten weitere Personen die Tat beobachten können?

Bad Nauheim: Einbruch verhindert

Anwohner der Lutherstraße haben am späten Mittwochabend einen Wohnungseinbruch verhindert. Gegen 23.30 Uhr war ein Nachbar durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden, woraufhin er diesen auf den Grund ging. Aus sicherem Abstand entdeckte er aus einem Fenster heraus eine zwielichtige Gestalt im Nachbargarten, die ein Brecheisen in der Hand hielt. Als er den etwa 185 bis 190 cm großen und schlanken Mann im Alter von etwa 25 Jahren ansprach, ergriff dieser die Flucht.

Der Tatverdächtige soll bekleidet gewesen sein mit einer schwarzen Jacke, Bluejeans und schwarzen Turnschuhen. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Wollmütze. An einer Terrassentür stellte man mehrere Hebelmarken fest.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Wohnungseinbruchs und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Hatten weitere Personen die Tatausführung beobachten können? Wem ist der Unbekannte auf seiner Flucht begegnet? Wem sind anderweitig verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere im Bereich der 20er Hausnummern aufgefallen?

Rosbach: Unfallflucht auf Kunden-Parkdeck

Die Polizei in Friedberg ermittelt derzeit aufgrund einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch auf dem Parkdeck eines Sportzentrums in der Jahnstraße. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte dort zwischen 16.45-18.45 Uhr Schaden in Höhe mehrerer Tausend Euro an einem abgestellten, schwarzen Audi verursacht; offenbar während des Ausparkens aus einer angrenzenden Stellfläche. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise zum Verursacher bitte unter 06031/6010.

Friedberg: Autoscheibe eingeschlagen

Aus einem schwarzen Mercedes stahlen Diebe zwischen Dienstagabend (23 Uhr) und Mittwochmorgen (10 Uhr) ein im Innenraum zurückgelassenes Portemonnaie, gefüllt mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Um sich Zugang zu verschaffen war zuvor eine Seitenscheibe eingeschlagen worden.

Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Altenstadt: Promille am Steuer

Mit über 2,5 Promille am Steuer eines Opel Astra erwischten Polizeibeamte am Mittwochabend einen 51-jährigen Autofahrer in der Mühlköppelstraße (Waldsiedlung) dank des Hinweises eines aufmerksamen Autofahrers.

Zuvor war der aus dem Wetteraukreis stammende Mann dem Zeugen gegen 19.20 Uhr bereits auf der Strecke zwischen Höchst und Altenstadt durch seine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen. Der Verkehrsteilnehmer behielt das Fahrzeug im Blick und verständigte die Polizei. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann musste mit zur Dienststelle, Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins folgten.

Mögliche weitere Zeugen, denen der schwarze Kombi ebenfalls aufgefallen war, sowie Verkehrsteilnehmer die durch ebendiesen gefährdet worden waren, werden gebeten, sich bei der Polizei in Büdingen zu melden, Tel. 06042/96480.

Ober-Mörlen: Handtaschendieb türmt auf Motorroller

Auf die im Fahrzeug zurückgelassene Handtasche der Besitzerin eines grauen Hyundai hatte es ein motorisierter Dieb am Mittwochnachmittag 05.01.2022 auf dem Friedhofsparkplatz in der Gartenstraße abgesehen. Gegen 14.30 Uhr hatte der Straftäter eine Seitenscheibe des PKW eingeschlagen und hinein gegriffen.

Dann war er mit einem schwarzen Motorroller in Richtung B275 (Langenhain-Ziegenberg) davongerauscht.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge trug der Beschuldigte einen schwarzen Helm, schwarze Kleidung, einen schwarzen Rucksack mit gelben Applikationen und blaue Sneaker.

Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweis zur genannten Person unter Tel. 06033/70430.

Karben: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

An der Kreuzung Schloßstraße – Karlsbader Straße ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall, in dessen Rahmen zwei Fahrzeuge miteinander kollidierten und eines der Autos gegen eine Grundstücksmauer prallte. Eine Person wurde bei dem Zusammenstoß im Ortsteil Petterweil verletzt und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zum Unfall kommen konnte ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Gegen 20 Uhr war der 43-jährige Fahrer eines weißen Ford auf der Schloßstraße in Richtung Süden unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 71-jähriger Mann am Steuer eines blauen Mazda die Karlsbader Straße gen Norden. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Der 71-Jährige trug nach derzeitigen Erkenntnissen eine leichte Kopfverletzung davon.

Sein nicht mehr fahrbereiter PKW musste abgeschleppt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden, 06101/54600.

Friedberg: Mehrere Autos zerkratzt

Mehrere Fahrzeuge zerkratzen Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in der Straße “Im Mühlfeld”. Bislang sind der Polizei sechs solcher Taten bekannt geworden. Zwischen 4.1., 15 Uhr und 5.1., 08 Uhr scheinen die Vandalen im Bereich der einstelligen Hausnummern zugange gewesen sein.

Dabei hatten sie Schäden in Höhe mehrerer Tausend Euro verursacht. Die Friedberger Polizei ermittelt in den genannten Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet unter

Tel. 06031/6010 um sachdienliche Hinweise.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen