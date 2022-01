Mannheim-Käfertal: Einbruch in Schreibwarengeschäft – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen gegen 02:30 Uhr kam es zu einem

Einbruch in ein Schreibwarengeschäft in der Waldstraße. Ein bislang unbekannter

Täter schlug mittels einer Axt die Sicherheitsscheibe der Eingangstür ein und

begab sich anschließend in den Verkaufsraum. Hier wurden mehrere Tabakbeutel

entwendet. Weiterhin entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Der unbekannte

Täter war ca. 170cm groß, mit einer dicken Daunenjacke bekleidet und führte

einen Rucksack mit sich. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Käfertal Tel.: 0621/718490 zu melden.