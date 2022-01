Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer mit 1,92 Promille gestürzt und leicht verletzt

Eberbach (ots) – Am 05.01.2022, gegen 23.20 Uhr, fanden Passanten im Bereich der

Rockenauer Straße in Eberbach einen gestürzten verletzten Radfahrer und

verständigten umgehend die Rettungsdienste. Der 60-jährige Radfahrer, der durch

den Sturz eine Gehirnerschütterung und eine Kopfplatzwunde erlitt wurde umgehend

in eine umliegende Klink verbracht. Im Verlauf der polizeilichen Unfallaufnahme

wurde der Verletzte durch Beamte des Polizeireviers Eberbach in der Klinik

aufgesucht. Schnell war die offensichtliche Unfallursache klar. Die Beamten

konnten feststellen, dass der 60-Jährige unter dem Einfluss von alkoholischen

Getränken stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest förderte einen

Atemalkoholwert von 1,92 Promille zu Tage. Dem 60-Jährigen wurde eine Blutprobe

entnommen. Er sieht sich nun einer Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr

entgegen und muss weiter mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Ilvesheim – Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Mannheim (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen gegen 02.45 Uhr kontrollierten die

Beamten des Polizeirevieres Ladenburg auf der Brückenstraße in Ilvesheim einen

23-Jähriger Mercedes-Fahrer. Während der Kontrolle ergaben sich hierbei Hinweise

auf eine Beeinflussung mit Betäubungsmitteln. Der 23-Jährige wurde zum Zwecke

einer Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Es folgt nun eine Anzeige.

Schriesheim-Altenbach: Weihnachtsbaum verursacht 20.000 Euro Sachschaden

Schriesheim-Altenbach (ots) – Über die Rettungsleitstelle der Integrierten

Leitstelle Rhein-Neckar wurde ein Brand in einer Doppelhaushälfte im

Hostackerweg in Schriesheim-Altenbach gemeldet. Beim Eintreffen von Feuerwehr

und Polizei konnte ein in Brand geratener Weihnachtsbaum festgestellt werden.

Der Brand wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr unmittelbar gelöscht.

Durch das Feuer entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Die Bewohner des

Hauses hatten sich zuvor selbstständig vor den Flammen in Sicherheit gebracht.

Nach Inaugenscheinnahme durch den Rettungsdienst wurde keine der anwesenden

Personen verletzt. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort konnten als

vermeintliche Brandursache mehrere Bienenwachskerzen festgestellt werden. Die

weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Weinheim.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Scheune

Wiesloch (ots) – Am frühen Mittwochabend bemerkten Passanten, dass Flammen aus

einer Scheune in der Nähe des Wieslocher Freibades schlugen. Beim Eintreffen der

sofort verständigten Freiwilligen Feuerwehr Wiesloch stand die Scheune bereits

in Vollbrand, sodass sie letztlich von der Feuerwehr eingerissen werden musste.

In der Scheue befand sich überwiegend Unrat. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000

bis 20.000 Euro geschätzt. Eine Gefahr für die angrenzenden Gebäude bestand

nicht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Zu Beeinträchtigungen des Verkehrs

kam es ebenfalls nicht. Es waren mehrere Feuerwehren der umliegenden Gemeinden

im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache hat der Brandermittler des

Polizeireviers Wiesloch übernommen.