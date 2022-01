Heidelberg/Ziegelhausen: Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt – ca. 60 000,- Euro Sachschaden

Heidelberg (ots) – Am Mittwochnachmittag, gegen 14.20 Uhr, befuhr eine

61-jährige VW-Fahrerin den Stiftweg in Richtung Ziegelhausen. Aus bislang noch

unbekannter Ursache kommt die 61-Jährige auf gerader Strecke nach rechts von der

Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Die Fahrzeuglenkerin hatte hier noch

Glück im Unglück und zog sich nach derzeitigen Erkenntnissen lediglich eine

leichte Fingerverletzung zu. Jedoch entstand an ihrem fast neuen VW ein

wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von ca. 60 000,- Euro. Da

dieser nicht mehr fahrbereit war musste das Fahrzeug geborgen und abgeschleppt

werden. Über die Schadenshöhe am Baum liegen hier keine Erkenntnisse vor. Die

Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.