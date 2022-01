Fahrzeug bei Unfall auf die Seite gekippt, Wiesbaden,

Dotzheim, Freudenbergstraße, Donnerstag, 06.01.2022, 06:20 Uhr,

(mh) Heute Morgen kam es in der Freudenbergstraße in Wiesbaden zu einem Unfall

mit Leichtverletzten. Eine 48 Jahre alte Fahrerin war mit ihrem Hyundai Tucson

auf der Freudenbergstraße unterwegs, als sie gegen einen ordnungsgemäß geparkten

VW Golf am rechten Fahrbahnrand fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der

Hyundai auf die linke Seite, auf der er liegen blieb. Die 48-Jährige und ihr 20

Jahre alter Beifahrer konnten sich aus dem Fahrzeug befreien. Sie wiesen keine

offenkundigen Verletzungen auf und wurden zur Beobachtung in nahegelegene

Krankenhäuser gebracht. Es entstand an den PKW Sachschaden in Höhe von ca.

16.500EUR.

Kontrolle mehrerer Gewerbeobjekte in Wiesbaden, Wiesbaden, Innenstadt,

Dienstag, 05.01.2022, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 06.01.2022, 01:00 Uhr,

(mh) Im Rahmen des Sicherheitskonzepts „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ sind von

Dienstagabend bis Mittwochmorgen Kontrollen von Gewerbeobjekten in

Zusammenarbeit der Steuerfahndung, Stadtpolizei und Landespolizei in der

Wiesbadener Innenstadt durchgeführt worden. Es wurden fünf Objekte kontrolliert,

dabei konnten 14 Verstöße gegen das Gewerberecht und drei Verstöße gegen die

Coronaschutzverordnung festgestellt werden. Eine Shisha-Bar wies bei der

Kontrolle erhöhte Kohlenmonoxid-Werte auf, die erst durch intensivierte

Entlüftungsmaßnahmen des Betreibers wieder normalisiert werden konnten.

Unbekannter schlägt auf 18-Jährigen ein, Wiesbaden, Mainz-Kastel,

Steinernstraße, Dienstag, 04.01.2022, 23:40 Uhr,

(mh) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Steinernstraße in

Wiesbaden ein 18-Jähriger von einem unbekannten Mann angegangen. Der Täter hatte

den Geschädigten nach einer Zigarette gefragt. Als der verneinte, beleidigte ihn

der Unbekannte und schlug ihm dann ins Gesicht. Anschließend entfernte er sich.

Der Täter ist männlich, ca. 21-25 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Er habe

seitlich rasierte, kurze, braungelockte Haare, einen Fünf-Tage-Bart und braune

Augen gehabt. Er sei mit einer blauen Strickmütze sowie einer blauschwarzen

Jacke der Marke „Tommy Hilfiger“, einer schwarzen Jogginghose und weißen Nike

Turnschuhen bekleidet gewesen. Personen, die Hinweise auf die Identität des

Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit

der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Dieb wird überrascht, Taunusstein-Hahn, Am Lauterbach,

Montag, 03.01.2022, 12:30 Uhr

(fh)Am Montagmittag wurde ein Dieb in Taunusstein-Hahn auf frischer Tat ertappt,

ihm gelang jedoch die Flucht. Gegen 12:30 Uhr suchte der unbekannte männliche

Täter ein Grundstück in der Straße „Am Lauterbach“ auf und machte sich an einem

dort abgestellten schwarzen Jeep zu schaffen. Hier gelang es dem Dieb zunächst,

eine Geldbörse sowie ein elektronisches Tablet aus dem Fahrzeuginneren zu

stehlen. Der Unbekannte hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass er hierbei vom

Geschädigten beobachtet wurde. Nachdem der Täter von diesem angesprochen und

gestellt wurde, ließ er die Gegenstände an Ort und Stelle zurück und rannte

davon. Es soll sich um einen 170 cm bis 175 cm großen und dunkelhaarigen Mann

mit „südosteuropäischem“ Erscheinungsbild gehandelt haben. Dieser habe eine rote

Jacke, eine Mütze mit „Nike“ Symbol und blaue Jeans getragen haben.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Fahrerin kommt von der Straße ab, Bundesstraße 260, Heidenrod-Kemel,

Mittwoch, 05.01.2022, 13:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der B260 zwischen Heidenrod-Kemel

und Holzhausen ein Unfall, bei dem eine Frau mit ihrem Pkw von der Straße abkam

und sich dabei verletzte. Gegen 13:00 Uhr befuhr die 49-Jährige mit ihrem

Peugeot die Bundesstraße in Richtung Holzhausen. Kurz nach dem Parkplatz

„Egenrother Stock“ verlor die Dame aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle

über ihr Fahrzeug und fuhr dabei quer über die gesamte Fahrbahn. Hierbei

streifte der Pkw ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten und kam erst in

einem Graben zum Stillstand. Die 49-Jährige aus dem Rhein-Lahn-Kreis musste

daraufhin leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein

Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die

Bundesstraße für etwa eine Stunde gesperrt werden. Hierbei wurde auch der

Peugeot abgeschleppt.

Weißes Fahrzeug flüchtet nach Unfall, Idstein, Maximilianstraße, Mittwoch,

05.01.2022, 11:00 Uhr bis 11:40 Uhr

(fh)Am Montagvormittag kam es auf dem Parkplatz einer Apotheke in der

Maximilianstraße in Idstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum von 11:00

Uhr bis 11:40 Uhr parkte dort ein grauer Toyota Auris und wurde dabei durch ein

bislang unbekanntes Fahrzeug an der Heckstoßstange angefahren und beschädigt.

Die unfallverursachende Person ignorierte die entsprechenden Pflichten eines

Unfallverursachers und fuhr einfach davon. Am Toyota entstand ein Sachschaden

von etwa 2.500 Euro. Spuren an der Unfallstelle deuten auf ein weißes

Verursacherfahrzug hin.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.