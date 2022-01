Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 06.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: E-Scooter unter Drogeneinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 05.01.2022 gegen 15:00 Uhr sollte, Am Eichenplatz in Bad Dürkheim, der Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 21-Jähirge befuhr mit seinem E-Scooter den Gehweg der Kaiserslauterer Straße in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Da an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war, sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf die Anhaltezeichen reagierte er nicht und versuchte vor der Polizei zu flüchten. Am Eichplatz endete die Flucht und er konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Bei der darauffolgenden Durchsuchung der Person konnten Cannisblüten und ein sogenannter Grinder aufgefunden und sichergestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Bad Dürkheim: E-Bike gestohlen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 04.01.2022 19:00 Uhr bis 05.01.2021, 14:00 Uhr wurde ein, in einem Schuppen in der Spielbergstraße in Bad Dürkheim abgestelltes E-Bike entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch ein nicht verschlossenes Hoftor auf das Grundstück und entwendeten das E-Bike aus einem dortigen ebenfalls nicht verschlossenen Schuppen. Bei dem Trekking-Damenrad handelte sich um ein Pedelec der Marke Specialized. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Berg: Wingertszeilen beschädigt

Weisenheim am Berg (ots) – Im Zeitraum von 29.12.2021 23:00 Uhr bis 05.01.2022, 11:00 Uhr wurden zwei Wingertszeilen an einem Parkplatz an der L517, zwischen Leistadt und Weisenheim am Berg beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rückwärtsfahren die Befestigungsstangen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

