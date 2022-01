Straßenglätte – 18-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Kassel-Stadtgebiet (ots) – Straßenglätte sorgte am Donnerstagmorgen 06.01.2022 für 9 Unfälle im Berufsverkehr. Um 7:40 Uhr war eine 18-Jährige aus Kassel mit ihrem Opel Corsa in Richtung Vellmar unterwegs und dabei nach rechts von der glatten Fahrbahn ab. Das Auto stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A4. Die schwer verletzte Fahrerin brachte ein Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden an den beiden erheblich beschädigten Pkw summiert sich auf rund 12.500 Euro.

Ebenfalls verletzt wurde eine 83-jährige Frau aus Kassel, die in der Todenhäuser Straße aufgrund von Glätte von ihrem Fahrrad gestürzt war. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Bei den weiteren Unfällen blieb es nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise bei Sachschäden ohne Verletzte. 5 Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Sachschäden von mehreren Zehntausend Euro.

Ein 60-Jähriger aus Kaufungen geriet mit seinem Hyundai in der Ihringshäuser Straße aufgrund von Glätte ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen geparkten BMW X3. Der Schaden an dem Hyundai beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Schwerer wiegt der Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten BMW, den die Beamten des Polizeireviers Nord auf 5.500 Euro beziffern.

Gegen 8:35 Uhr war dann eine 30-jährige Frau aus Kassel mit ihrem VW Golf beim Rechtsabbiegen an der Einmündung Marie-Calm-Straße/ Ludwig-Erhard-Straße ins Rutschen geraten und mit einem entgegenkommenden VW kollidiert, der von einer 54-Jährigen aus Witzenhausen gesteuert wurde. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden summiert sich auf ca. 6.000 Euro.

