Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Mainflingen: Nach Hinweis 60 kg Drogen sichergestellt

Mainflingen (ots)-(lei) – Die Polizei hat am Dienstag 04.01.2022 in Mainhausen rund 60 Kilogramm Drogen mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von über 500.000 Euro aus dem Verkehr gezogen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei in Offenbach ermitteln nun gegen 2 Männer im Alter von 25 und 33 Jahren wegen Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

In den Fokus der Beamten gerieten die aus Frankfurt stammenden Beschuldigten nach einem Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug im Industriegebiet. Daraufhin stoppten die Ordnungshüter das mit beiden Personen besetzte Fahrzeug, einen Audi Q8, gegen 14.15 Uhr im Ginkgoring. In dem Wagen entdeckten die Beamten eine Tasche, in der sich etwa 10 Kilogramm in Plastikbeuteln eingeschweißtes Marihuana befand.

Im Zuge richterlich angeordneter Durchsuchungsmaßnahmen stießen die Ermittler in der Wohnung des 33-Jährigen nochmals auf über 4 Kilogramm Marihuana. Den größten Teil des Rauschgifts fanden die Polizisten in einem Depot in besagtem Gewerbegebiet. Insgesamt nochmals gut 46 Kilogramm Marihuana und Haschisch, deren Zuordnung noch erfolgen muss. Zudem stellten die Beamten unter anderem Bargeld, mehrere Mobiltelefone sowie ein Kampfmesser sicher.

Während der Jüngere der beiden Verdächtigen wieder auf freien Fuß kam, wurde der 33-Jährige nach richterlicher Vorführung am Mittwoch in Haft genommen. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sah die Auseinandersetzung in der Waldstraße? – Offenbach

(fg) Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Dienstagabend in der Waldstraße im Bereich der 60er-Hausnummern ereignet hatte. Ein 25 Jahre alter Mann aus Rüsselsheim sei dort laut eigenen Angaben gegen 20.25 Uhr von mindestens drei Unbekannten körperlich angegangen worden. Der 25-Jährige trug leichte Verletzungen davon, weshalb er sich eigenständig in ärztliche Behandlung begab. Die Angreifer flüchteten nach der Auseinandersetzung. Zeugen melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Fahrstreifenbegrenzung beschädigt – 3 Autos lädiert: Wer sah den Verursacher?

Offenbach (ots)-(lei) – Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagmorgen in Höhe der Bieberer Straße 225 auf noch unbekannte Weise eine Fahrstreifenbegrenzung auf der Mittellinie. Teile der Verkehrseinrichtung wurden dadurch aus dem Boden gerissen und über die Fahrbahn verteilt.

Dies hatte gegen 7.45 Uhr zur Folge, dass sich drei Autofahrer ihre Fahrzeuge beschädigten, indem sie die Teile offenbar zu spät erkannten und darüberfuhren. Ein A4, ein Golf und ein Polo hatten danach platte Reifen beziehungsweise Achsschäden, Gesamtschaden etwa 3.500 Euro. Die Unfallfluchtermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können (06183 91155-0). Die Fahrbahnbegrenzung wurde durch die Stadt Offenbach wieder repariert.

Auffahrunfall: Frau leicht verletzt – L 3313 / Offenbach

(lei) Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3313 ist am Mittwochnachmittag eine 42-jährige Frau leicht verletzt worden. Die Offenbacherin kam mit Nackenschmerzen ins Krankenhaus. Sie war als Beifahrerin in einem VW Caddy unterwegs, dessen 53-jähriger Fahrer gegen 18 Uhr aus Richtung Offenbach kommend in den Geisfeldkreisel einfahren wollte.

Da der Caddy beim Einfahrvorgang kurz stoppte und dies von einem 49 Jahre alten Audi-Fahrer offenbar zu spät bemerkt wurde, kam es zum Zusammenstoß durch Auffahren.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen