Geldbeutel aus Jackentasche gestohlen

Bad Hersfeld (ots) – Eine Unbekannte rempelte am Mittwoch 05.01.2022 gegen 14.45 Uhr, eine 53-jährige Frau in einem Geschäft in der Max-Becker-Straße an und entwendete dabei deren Geldbörse aus der Jackentasche. Die Dame bemerkte den Diebstahl erst, nachdem die Täterin bereits in unbekannte Richtung geflüchtet war.

Täterbeschreibung:

Sie kann als ca. 50 Jahre, etwa 1,68 Meter groß und mit korpulenter Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug die Unbekannte eine Mütze sowie einen Mundschutz.

Ihre Polizei rät:

Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm

Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall nicht sichtbar in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brandstiftung nach Rollerdiebstahl

Fulda/Künzell. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch (05.01.) ein Kleinkraftrad aus einem Carport in der Schillerstraße in Fulda. Ein ebenfalls dort geparkter, grauer Mini Cooper wurde während des Diebstahls beschädigt. Im Anschluss brachten die Täter das Kleinkraftrad des Herstellers “Kreidler” auf noch unbekannte Weise in die Gartenstraße nach Künzell, wo sie es nach ersten Erkenntnissen in Brand steckten.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jugendliche stecken Zeitungen an

Petersberg. Zwei bislang unbekannte Jugendliche betraten Dienstagabend (04.01.), zwischen 19.40 und 20 Uhr, das Gelände eines Bildungszentrums in der Goerdelerstraße. Dort zündeten sie mehrere Zeitungen in einem Pavillon an. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sporthalle mit Farbe beschmiert

Wildeck (ots) – Im Ortsteil Obersuhl beschmierte Unbekannte in der Nacht zu Dienstag 04.01.2022 eine Turnhalle im Rhädenweg mit schwarzer Farbe. Die Täter bemalten die Fassade mit verfassungswidrigen Zeichen und verursachten hierdurch Schaden in Höhe von rund 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht

Hünfeld (ots) – In der Zeit von Dienstag 04.01.2022 um 18 Uhr bis Mittwoch 05.01.2022 um 08 Uhr, stieß ein unbekanntes Fahrzeug in Hünfeld in der Klingelstraße/Höhe Hausnummer 4 gegen einen Betonpfosten der dortigen Grundstückseinfriedung. Durch den Anstoß wurde der Betonpfosten und ein Teil des angebrachten Zauns beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 EUR. Die Polizei Hünfeld bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeistation Hünfeld zu melden, Tel.: 06652/96580.

Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Fulda – Ein 57-jähriger Fußgänger und eine 59-jährige Fußgängerin – beide aus Großenlüder – wurden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (05.01.) leicht verletzt. Ein 25-jähriger Seat-Fahrer befuhr, gegen 17.30 Uhr, in Fulda die Robert-Kircher-Straße in Richtung der Straße “Am Rosengarten” und wollte in diese nach links abbiegen.

Hierbei erfasste er aus bislang ungeklärter Ursache die beiden Fußgänger, welche zeitgleich die dortige Fußgängerampel von der Robert-Kircher-Straße kommend überquerten. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Verkehrsunfall

Fulda – Eine 23-jährige VW-Fahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Mittwoch 05.01.2022 schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Taxi-Fahrer, gegen 16.20 Uhr, die Ronsbachstraße aus Richtung Rangstraße kommend in Richtung Mainstraße und bog verbotswidrig nach links in die Mainstraße ein.

Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit der VW-Fahrerin, welche die Mainstraße aus Richtung Frankfurter Straße kommend in aufsteigende Richtung befuhr. Die 23-jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls

Fulda – Infolge eines medizinischen Notfalls, entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag 06.01.2022 gegen 09 Uhr, auf der A7, zwischen den Anschlussstellen Fulda-Nord und Hünfeld/Schlitz, Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 63-jähriger Berufskraftfahrer aus Löhne mit seinem Sattelzug in Richtung Kassel unterwegs, als er wegen eines akut auftretenden gesundheitlichen Problems zunächst nach links von der Fahrbahn abkam.

Dort kollidierte der Lkw mit der Betonleitwand, wurde anschließend nach rechts quer über die Fahrbahn abgewiesen und stieß mit der rechtsseitigen Schutzplanke, an der das Gespann zum Stillstand kam, zusammen.

Durch den Unfall wurde der Fahrer augenscheinlich nicht verletzt, befand sich jedoch aufgrund seines Gesundheitszustands in hilfloser Lage und konnte sich nicht eigenständig aus dem verriegelten Führerhaus befreien. Er wurde durch Kräfte der Feuerwehr Fulda unter Einsatz technischer Hilfsmittel aus dem Lkw gerettet und anschließend umgehend in ein Krankenhaus verbracht.

Wegen der Landung des Rettungshubschraubers und für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die A 7 rund 30 Minuten voll gesperrt werden. Der dadurch entstandene etwa 4 Kilometer lange Verkehrsstau löste sich nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen wegen des geringen Verkehrsaufkommens zügig wieder auf.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bebra- Am frühen Donnerstagmorgen (06.01.), gegen 00.05 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Ronshausen die B 27 und nutzte die Abfahrt Bebra-Süd in Richtung Hersfelder Straße, um im dortigen Kreuzungsbereich nach links abzubiegen.

Dabei geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (05.01.), gegen 15:15 Uhr, befuhren ein 30-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Audi A3 und eine 53-jährige Frau aus Gerstungen mit einem Nissan Juke die Zufahrtsstraße “An der Haune” zur Bundesstraße 27 in Richtung Fulda. Der Bad Hersfelder musste beim Abbiegevorgang auf die Bundesstraße 27 verkehrsbedingt abbremsen.

Dies bemerkte die Frau aus Gerstungen vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem Nissan auf den Audi A3 auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.500 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt – Zeugen gesucht

Homberg – Am Montag (27.12.), gegen 8 Uhr, rangierte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug in der “Marktstraße” in Höhe der Hausnummer 61. Hierbei touchierte er die Heckstoßstange eines dort geparkten blauen Ford Fiestas. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro an dem geparkten Fahrzeug zu kümmern und seinen Pflichten nachzukommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen grünen Kleinwagen gehandelt haben. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen