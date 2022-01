Neustadt: Einbruch in die Kita Lachen-Speyerdorf

Neustadt an der Weinstraße – Auch in die städtische Kita Lachen-Speyerdorf in der Pestalozzistraße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag, 3. auf 4. Januar 2022, eingebrochen worden. Der oder die Täter schlugen vermutlich ein Fenster in der Turnhalle ein, um ins Innere zu gelangen. Über die Feiertage hatte es bereits die Kita Mußbach getroffen.

In Lachen-Speyerdorf rissen die Einbrecher nicht nur die Schränke in allen Gruppenräumen, der Küche und im Büro auf und durchwühlten sie, sondern brachen zudem die Spinde der Mitarbeitenden auf und ließen am Ende diverse Fenster der Einrichtung offen stehen.

Fazit: Gestohlen wurden ein großer Drucker, zwei Laptops, eine Musikbox sowie eine kleinere Summe Bargeld. Hinzu kommt der Sachschaden.

Die Polizei ist informiert und hat Spuren aufgenommen. Während der Aufräumarbeiten, die den ganzen Tag gedauert haben, mussten die Kinder im Flur spielen.